Netflix snellisce lo streaming per evitare il crollo di Internet

In questi giorni di quarantena sono in molti ad aver approfittato dei tantissimi servizi di streaming disponibili in Italia e non solo. Dopotutto, con tanto tempo libero a disposizione sembra proprio il momento ideale per recuperare tutte le serie TV che abbiamo lasciato indietro o semplicemente guardare un film o un documentario. Tuttavia se lo facciamo tutti insieme può essere un grosso problema e così Netflix è intervenuto sul proprio streaming.

Netflix abbassa il bitrate di streaming per salvare Internet

Negli ultimi giorni il timore che l’utilizzo intensivo di servizi di streaming, combinato con il maggiore uso delle reti casalinghe dettato dallo smart working, potesse causare un sovraccarico del sistema ha portato l’Unione Europea a chiedere di ridurre la qualità delle trasmissioni. Una scelta che può venire sia dalle compagnie che dai singoli utenti che possono spesso optare per una diminuzione della definizione per abbassare il traffico.

Ebbene, Netflix ha deciso di rispondere immediatamente all’appello, intervenendo sulla qualità del proprio streaming. Si tratta di una variazione piuttosto ridotta nel complesso, che non cambierà troppo la qualità di visione, ma che agendo su tutti gli utenti alleggerirà in maniera sensibile il carico. Questa la dichiarazione di un portavoce della piattaforma in merito alla decisione:

“Netflix ha deciso di ridurre i bitrate di tutti i nostri stream in Europa per 30 giorni. Stimiamo che questo ridurrà il traffico di Netflix sui network europei di circa il 25% assicurando comunque un servizio di qualità per i nostri utenti“.

Insomma, un sacrificio che a conti fatti non dovrebbe essere particolarmente impattante sulla qualità finale. Non dovete temere di proseguire con le visioni dalla quarantena contando i pixel sul vostro schermo, quindi. Una scelta necessaria per prevenire problemi decisamente peggiori.

E voi? Cosa state vedendo per tenervi impegnati in questi giorni? Quanti show e film da tempo indietro nella coda avete recuperato?