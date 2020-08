Netflix testa diverse velocità di riproduzione dei suoi contenuti

Netflix ora consente agli utenti di guardare i loro contenuti preferiti più velocemente o più lentamente a seconda delle loro preferenze. Secondo un rapporto di The Verge, la piattaforma di streaming è pronta ad offrire diverse velocità per i contenuti visivi. “Siamo consapevoli delle preoccupazioni di alcuni creatori”, ha detto a The Verge il portavoce di Netflix. “È per questo che abbiamo limitato la gamma di velocità di riproduzione e richiediamo ai membri di variare la velocità ogni volta che guardano qualcosa di nuovo”. Per poi chiarire: “Anziché fissare le loro impostazioni in base all’ultima velocità che hanno usato”. Il gigante dello streaming sta consentendo velocità 0,5, 0,75, 1,25, 1,5 su dispositivi mobile Android.

Molti utenti hanno chiesto questa funzionalità

Nel 2019, Netflix ha annunciato il test della funzione e alcuni membri della comunità creativa si sono subito lamentati di come avrebbe sostanzialmente modificato il loro lavoro. Il vicepresidente di Netflix per l’innovazione dei prodotti ha affrontato apertamente queste preoccupazioni, affermando che si trattava di una richiesta dell’utente. Questo è il vero fattore trainante di questa decisione: “La funzionalità è stata molto richiesta dai membri per anni”, ha spiegato Robison. “Soprattutto, i nostri test dimostrano che i consumatori apprezzano la flessibilità che offre sia che guardino la loro scena preferita o che rallenti le scene perché guardano con i sottotitoli o hanno difficoltà all’udito”.

Se però sei tra coloro che potrebbero non essere attivi sull’account Netflix in questi mesi – o che non lo sono da un po’ – sembra che la piattaforma di streaming abbia studiato un modo per aiutarti. In una lettera agli investitori, Netflix ha rivelato di aver messo in atto un nuovo sistema per fermare la fatturazione dei clienti. Naturalmente se il loro account è inattivo per troppo tempo. “Una percentuale molto piccola dei nostri membri non ha guardato nulla negli ultimi due anni e sebbene rendiamo facile per le persone annullare le loro iscrizioni con pochi clic, non hanno sfruttato questa capacità”. Spiega la lettera. “Quindi abbiamo deciso di smettere di fatturarli e lo faremo anche per altri membri in futuro”.