Neve Campbell parla del suo ritorno in Scream 5

L'attrice ha offerto aggiornamenti sul nuovo capitolo durante la presentazione del film Castle in the Ground

In un’intervista con Christina Radish di Collider in vista dell’uscita del film Castle in the Ground, disponibile in digitale e su richiesta il 15 maggio, Neve Campbell ha offerto alcuni dettagli sul potenziale quinto episodio della popolare saga horror Scream. Queste le sue parole: “Beh, non ci sono al cento per cento, ma a dire il vero, i due registi (Bettinelli-Olpin e Gillett) hanno fatto un ottimo lavoro”. L’attrice ha poi aggiunto: “Ho visto i loro film e hanno davvero talento. Mi hanno scritto una lettera, esprimendo che sono grandi fan del lavoro di Wes e quanto sono onorati di avere la possibilità di fare Scream 5 perché il franchise di Scream è il motivo per cui ora sono registi. Quindi, è stato davvero dolce. Vogliono davvero onorare lo stile di lavoro di Wes e onorare i film. È stata una cosa adorabile da ascoltare. Quindi vedremo”.

Neve Campbell pensa più ad un sequel che un reboot

Neve Campbell quindi parla di sequel e non di reboot: “Puoi sempre andare oltre con il viaggio. Certamente Sidney arriva ad un nuovo momento della sua vita, al momento, non lo so. Vedremo”. La Campbell ha interpretato Sidney Prescott in tutti e quattro i film di Scream, a partire da quello del 1996.

Scream è stato un grande successo sin dal suo esordio, grazie alla sua natura sovversiva e al tono di commedia macabra. Se i sequel non sono mai stati all’altezza dell’originale, la serie ha comunque continuato ad essere un pilastro nei moderni film slasher ed è riuscita a ridefinire il genere. Il primo film ottenne un grande successo commerciale al momento della sua pubblicazione, divenendo uno dei film con le vendite maggiori del 1996, oltre ad essere acclamato dalla critica di tutto il mondo.