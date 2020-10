Una lettera ha convinto Neve Campbell a girare Scream 5...

In una nuova intervista concessa a The Talk, Neve Campbell ha lasciato trasparire tutta la sua felicità per il ritorno nel ruolo di Sidney Prescott in Scream 5. L’attrice ha spiegato cosa l’ha spinta a fare ritorno nel franchise dopo la morte di Wes Craven. Queste le sue parole: “Ho 47 anni e sarò coperta di sangue. Non vedo l’ora di fare ritorno, di rivedere Courtney Cox e David Arquette e di fare la conoscenza del cast giovane”. L’entusiasmo è alto: “Non vedo l’ora di lavorare con questi due nuovi registi. Ero preoccupata perché il nostro incredibile regista, Wes Craven, non c’è più e non ero sicura di fare un film senza di lui”.

La lettera inviata dai registi all’attrice

Una mossa dei registi ha convinto Neve Campbell a girare Scream 5: “i nuovi registi sono venuti da me con questa bellissima lettera, dicendomi che hanno scelto di fare questo mestiere proprio grazie a Wes e a questi film”. Una svolta importante: “Vogliono davvero restare fedeli alla storia e al viaggio che lui aveva ideato. Sono stata molto felice di sentire questo”.

Ricordiamo che Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che erano dietro la commedia horror originale dello scorso anno Ready or Not. Segnerà il primo film di Scream senza Wes Craven al timone. Di recente il progetto ha aggiunto la cantante, modella e attore franco-araba Sonia Ammar in un ruolo non specificato. Ammar si unisce ai membri del cast di ritorno precedentemente annunciati, come Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Marley Shelton. Oltre ai nuovi arrivati ​​nelle serie Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega.

A dirigere l’horror, scritto da Guy Busick e James Vanderbilt con l’approvazione di Kevin Williamson, autore della saga originale, sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Le riprese sono attualmente in corso nonostante alcune positività riscontrate tra la troupe di Scream 5. L’uscita di Scream 5 è fissata per il 14 gennaio 2022.