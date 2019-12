New Mutants: J. Boone rivela quando uscirà il nuovo trailer

Stando a quanto trapelato dal regista Josh Boone, presto potremo finalmente vedere il trailer del tanto atteso cinecomic New Mutants. Lo sfortunato film ha avuto un processo di realizzazione piuttosto lungo e travagliato. Tuttavia, nelle scorse settimane Bill Sienkiewicz ha rivelato di aver visto il nuovo trailer e di esserne entusiasta.

I primi report sull’idea di portare sul grande schermo i New Mutants risalgono a ben sette anni fa, al 2012. All’epoca, il film doveva essere prodotto dallo studio d’animazione 20th Century Fox. Le cose però di lì a poco cambiarono: quello che nel 2015 era nato per essere un film young adult, due anni più tardi si trasformò in un horror. Diretto da Josh Boone, il film doveva essere il primo di una trilogia. Ma a quel punto il progetto finì in stallo a causa della classificazione PG-13 e questo fece accumulare altro ritardo. A maggio del 2019, finalmente, è stato annunciato il termine delle riprese.

Eccoci tornati al presente. O quasi. Poche settimane fa, infatti, il regista di Colpa delle stelle (2014) e di Stuck in Love (2012) ha risposto alla domanda posta della pagina Instagram New Mutants Updates sotto un suo post, rivelando un’informazione che sembra essere passata in sordina: stando a quanto afferma Boone, il trailer del nuovo film New Mutants verrà diffuso a gennaio. E il fatto che l’informazione sia arrivata direttamente da lui rende l’intera vicenda praticamente ufficiale.

Ecco lo screenshot con la risposta del regista:

New Mutants: ulteriori dettagli in attesa del trailer

I cinque mutanti protagonisti del film sono Magik, Wolfsbane, Cannonball, Sunspot e Mirage. Saranno impersonati rispettivamente da Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders, Radioactive), Maisie Williams (Game of Thrones, Doctor Who), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga (Teen Wolf, Tredici) e Blu Hunt (The Originals, Another Life). Sappiamo che faranno parte del cast anche Antonio Banderas, Jon Hamm e Alice Braga. L’uscita di New Mutants è prevista per il 3 aprile 2020.