New Mutants, online il trailer del nuovo film!

La campagna promozionale di New Mutants è ufficialmente ripartita, con il debutto del nuovo trailer. La pellicola, che ha avuto uno sviluppo estremamente complesso e travagliato, è pronta finalmente ad arrivare nelle sale di tutto il mondo e a confermarlo c’è il nuovo promo, che è appena arrivato online. Potete trovare il video nel box qui di seguito.

New Mutants trailer, online il nuovo promo del film

Originariamente New Mutants avrebbe dovuto dare il via a un nuovo progetto che accompagnasse la saga degli X-Men in maniera parallela. La pellicola introdurrà un gruppo completamente nuovo di mutanti, molto più giovane, di cui avremmo seguito le avventure. Tuttavia, la strada per arrivare nelle sale è stata davvero lunga e tormentata.

Nelle prime intenzioni il film avrebbe dovuto essere distribuito ad aprile 2018. Tuttavia, stando a quanto trapelato, alcuni problemi legati al tono del film avrebbero portato alla necessità di una serie di riprese aggiuntive. Tuttavia, a causa degli impegni dei diversi interpreti, a partire da quelli di Maisie Williams, la Arya Stark di Game of Thrones, avrebbero reso difficile trovare un periodo adatto per realizzarle.

In tutto questo si è inserita la ben nota questione della fusione Disney/Fox, che ha portato a ulteriori ritardi. Il film è così stato spostato inizialmente a febbraio 2019, per poi andare ad agosto dello stesso anno. Successivamente, mentre alcuni commentatori suggerivano una possibile release solo sulle piattaforme di streaming, il film è stato finalmente confermato per aprile 2020 e sembra che questa sia la data definitiva.

Cosa vi aspettate da questo film? E soprattutto, cosa ve ne pare di questo nuovo trailer di New Mutants?

Vi ricordiamo che il film, diretto da Josh Boone, farà il proprio debutto nelle sale italiane il prossimo 2 aprile. Nel cast troviamo Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton e Henry Zaga.