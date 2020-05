New Mutants potrebbe avere una release digitale? È quello che in tantissimi hanno pensato nelle ultime ore, quando il titolo è comparso in pre-order come Video on Demand sulla piattaforma dedicata di Amazon. Una mossa che ha scatenato immediatamente speculazioni sul futuro del tormentato progetto, che non giungerebbero completamente inaspettate. Vediamo insieme i dettagli.

New Mutants in digitale? Forse

Come accennavamo in apertura la storia di questo titolo è decisamente lunga e tormentata. Il film in origine sarebbe dovuto uscire da tempo, con un primo trailer diffuso addirittura nel 2017. Tuttavia ritardi nella produzione prima (forse animati da discussioni sul tono finale della pellicola) e le difficoltà dovute al passaggio del catalogo FOX sotto Disney, hanno portato a plurimi spostamenti della data di uscita, fino a fissarsi al 3 aprile 2020.

Prima di quest’ultima modifica, erano stati in tanti a ipotizzare che il film non arrivasse nelle sale. C’erano infatti stati diversi rumor su una possibile release su Disney+, che si sono conclusi dopo l’annuncio del debutto cinematografico. Tuttavia, l’uscita ha subito l’ennesimo rinvio causato questa volta dalla chiusura delle sale a causa della pandemia. È tornata quindi in auge l’idea di una release digitale, come accaduto a tanti altri progetti simili in queste settimane.

Nelle ultime ore questa idea si è apparentemente concretizzata. Sulla piattaforma di Amazon dedicata all’acquisto di film in digitale infatti è comparso il titolo, con tanto di prezzo, ma senza una data di uscita fissata. Nelle ore successive c’è stata una modifica e ora i preordini non sono più disponibili.

Potrebbero esserci tante spiegazioni differenti. Non è da escludere che si tratti di una mossa in grande anticipo per l’acquisto del titolo on demand dopo il suo ‘normale’ passaggio nelle sale. L’opzione più probabile è però che ci sia stato un involontario leak, che ha rivelato i piani per una release digitale di New Mutants prima dell’annuncio ufficiale. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

E voi, siete curiosi di vedere questo film?