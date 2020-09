Nick Fury: una serie targata Marvel è in fase di sviluppo per Disney+

Samuel L. Jackson è pronto a riprendere il ruolo di Nick Fury in una nuova serie Marvel attualmente in fase di sviluppo per Disney+. I dettagli esatti della trama dello spettacolo sono tenuti nascosti, ma più fonti affermano che Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo con Kyle Bradstreet che fungerà da scrittore e produttore esecutivo. Jackson ha interpretato notoriamente Fury, il capo monoculare dell’agenzia governativa clandestina SHIELD, nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha esordito nella scena post-crediti nel primo film “Iron Man” nel 2008. Da allora è apparso in più film all’interno del MCU.

Una carriera ricca di soddisfazioni per Samuel L. Jackson

Di recente l’attore ha interpretato Fury in “Spider-Man: Far from Home“, “Avengers: Endgame” e “Captain Marvel”. Ha anche rivestito i panni del personaggio in due episodi della serie della ABC “Agents of S.H.I.E.L.D.” L’ultima volta che i fan hanno visto Fury è stato nella scena dei titoli di coda di “Far From Home”, dove si trovava a bordo di una nave Skrull da qualche parte nello spazio.

Jackson è uno degli attori più iconici dei tempi moderni. È noto per le sue frequenti collaborazioni con Quentin Tarantino, in particolare per la performance nominata all’Oscar di Jackson in “Pulp Fiction”. I due hanno continuato a lavorare insieme in film come “Jackie Brown”, “The Hateful Eight” e “Django Unchained”.

Samuel L. Jackson ha anche lavorato con Spike Lee in diversi film, tra cui “Do the Right Thing”, “School Daze”, “Mo’ Better Blues “,” Jungle Fever “e” Chi-Raq”. L’attore è anche noto per i suoi ruoli in film come la trilogia prequel di “Star Wars”, “Snakes on a Plane”, “Unbreakable” e il recente seguito “Glass” e “Coach Carter”. La serie Nick Fury segnerà il primo ruolo televisivo regolare della sua carriera. È rappresentato da ICM, Anonymous Content e Jackoway Austen Tyerman. Bradstreet ha recentemente lavorato come scrittore e produttore esecutivo nella serie USA Network vincitrice di un Emmy “Mr. Robot.” I suoi altri crediti includono “Borgia”, “Berlin Station” e “Copper”.

Cosa ne pensate del suo ritorno in una serie Tv tutta dedicata a Nick Fury?