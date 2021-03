Nickelodeon annuncia uno spin-off di Spongebob su Patrick

La popolare serie Nickelodeon SpongeBob SquarePants si espande ancora. La rete ha dato il via libera ufficiale al secondo spinoff della serie, The Patrick Star Show. In precedenza si è parlato di un possibile sviluppo in corso, ora però Patrick sta per ottenere l’attenzione che merita con 13 episodi in arrivo quest’estate, prodotti da Nickelodeon Animation Studio. Il Patrick Star Show è una sitcom in stile familiare in cui Patrick e il resto della sua famiglia affrontano le frequenti interruzioni causate dai capricci del protagonista.

I doppiatori dello show

Patrick sarà ancora una volta doppiato da Bill Fagerbakke, e la serie trova nel cast vocale anche Tom Kenny (SpongeBob), Rodger Bumpass (Squidward Tentacles). Oltre a Carolyn Lawrence (Sandy Cheeks), Clancy Brown (Mr.Krabs) e Mr.Lawrence (Plankton) ).

La sinossi di The Patrick Star Show

Questa la descrizione dello show: “Il Patrick Star Show segue un Patrick Star più giovane che vive a casa con la sua famiglia, dove conduce il suo programma per il quartiere dalla sua camera da letto trasformata in televisione”. Il tutto con: “La sua sorellina, Squidina, lavora dietro le quinte per assicurarsi che lo spettacolo di Patrick sia sempre senza intoppi, mentre i suoi genitori, Bunny e Cecil e suo nonno, GrandPat, sostengono Patrick nei loro modi esilaranti e assurdi”. “Le avventure imprevedibili della famiglia Star spesso informano, si integrano e talvolta interferiscono anche con il programma televisivo di Patrick”. “Una cosa è di sicuro: la sua vita bizzarra è sempre perfetta per la televisione!”

Marc Ceccarelli, Vincent Waller e Jennie Monica saranno i co-produttori esecutivi della serie. Lo spettacolo è stato sviluppato per la televisione dall’SVP di Animation Development di Nickelodeon Claudia Spinelli. La produzione è supervisionata dal Vice President of Current Series, Animation di Nickelodeon Kelley Gardner.