Niente più IVA sui libri digitali nel Regno Unito

Il Regno Unito ha preso una decisione storica per il mondo della letteratura. Nella giornata di ieri è stata annunciata la cancellazione della VAT, ovvero la nostra IVA, da tutti i libri digitali. Questo comprende non solo i classici ebook, ma tutte le pubblicazioni non cartacee, compresi giornali, riviste e fumetti. Una notizia che avrà sicuramente un impatto importante sui prezzi di questo tipo di prodotti nella Nazione.

Rimossa l’IVA dai libri digitali nel Regno Unito

Ad annunciarlo è stato il Chancellor of the Exchequer ovvero il Cancelliere del Tesoro Sunak Rishi. Una decisione che parte, nel discorso fatto per presentarla, dal fatto che il Regno Unito è la grande Nazione della letteratura, con alcuni dei più grandi autori della storia. William Shakespeare, Jane Austen e Roald Dahl sono i nomi citati durante l’annuncio, ma ovviamente sono moltissimi gli scrittori che si potrebbero elencare.

Questo provvedimento punta a favorire una maggiore fruizione nella popolazione di tutto ciò che riguarda la letteratura a 360°. Non sarà facile valutarne l’impatto vero e proprio, ma è probabile che con l’eliminazione di questa tassa (circa il 20% del prezzo di copertina) i prezzi scenderanno sensibilmente. Gli effetti comunque si vedranno solamente nel prossimo futuro. Questo anche perché l’eliminazione dell’IVA dai libri digitali non sarà attiva prima del prossimo dicembre.

Hardback or e-book, fiction or factual, we’re axing the tax on reading. I’m pleased to announce a zero rate of VAT on e-publications from 1 December 2020. #Budget2020 pic.twitter.com/dMBhJpAYVV — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 11, 2020

“Copertina rigida o e-book, narrativa o attualità, stiamo tagliando la tassa sulla lettura. Sono felice di annunciare lo 0% di VAT sulle pubblicazioni digitali a partire dal 1 dicembre 2020“.

Voi cosa ne pensate? Credete che questo provvedimento possa avere i risultati sperati? Vi piacerebbe che una decisione simile fosse presa anche in Italia?