Nightmare Alley, al via le riprese del nuovo film di Del Toro

Dopo essersi aggiudicato quattro premi Oscar (miglior regia, miglior film, migliore scenografia e migliore colonna sonora) con La forma dell’acqua, il regista Guillermo Del Toro ha ufficialmente iniziato le riprese del suo prossimo film, Nightmare Alley.

Nightmare Alley, Del Toro alla regia di un grande cast

La Fox Searchlight Pictures (sorellina della ben più famosa 20th Century) ha annunciato che Del Toro ha iniziato a girare il nuovo film Nightmare Alley questa settimana a Toronto, in Canada. Il regista dirigerà il film partendo da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Kim Morgan (The Forbidden Room), basata sull’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham.

Nightmare Alley sarà caratterizzato da un grande cast che comprende Bradley Cooper (A Star Is Born, American Sniper), Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Il sesto senso), Willem Dafoe (The Lighthouse, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità), Richard Jenkins (La forma dell’acqua, Dick e Jane – Operazione Furto), Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne), David Strathairn (Lincoln, Good Night and Good Luck) e il frequente collaboratore di Guillermo del Toro Ron ‘hellboy’ Perlman.

“Sono ispirato ed euforico nel dirigere questo brillante cast” ha detto il regista Del Toro. “Kim Morgan e io abbiamo lavorato con grande passione per portare sullo schermo il mondo e il linguaggio oscuro e crudo di William Gresham, e ora, per dargli vita, siamo uniti da un superbo gruppo di artisti e tecnici”.

Di seguito la sinossi ufficiale di Nightmare Alley:

“Un ambizioso giovane giostraio (Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone grazie a poche parole ben scelte si allea con una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui”.

Per questa produzione Del Toro si riunirà con molti dei suoi precedenti collaboratori tra cui la costumista Luis Sequeira (La forma dell’acqua), il direttore della fotografia Dan Laustsen (La forma dell’acqua, Crimson Peak) e il supervisore degli effetti speciali Dennis Berardi (La Forma dell’acqua, Crimson Peak).

Ancora non è prevista una data di uscita per Nightmare Alley, ma con Del Toro alla regia, ci aspettiamo sempre grandissime cose.