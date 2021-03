Per ricordare il grande attore ciociaro, Sagoma Editore pubblica una biografia con foto e interviste inedite

In occasione dei 100 anni del grande attore ciociaro, Sagoma Editore pubblica la biografia Alla Ricerca di Nino Manfredi scritta da Andrea Ciaffaroni. Il libro contiene foto e interviste inedite ed è frutto di un duro lavoro fatto di lunghe ricerche e nuove scoperte. L’uscita è prevista per il 18 marzo 2021.

Alla Ricerca di Nino Manfredi, un libro per festeggiare i 100 anni dell’attore

In occasione dei 100 anni di Nino Manfredi, Sagoma Editore pubblica una biografia. Il titolo dell’opera, scritta da Andrea Ciaffaroni, è Alla Ricerca di Nino Manfredi. Il libro è stato scritto in collaborazione con Carlo Amatetti ed è arricchito dai contributi di Alberto Anile e Alberto Crespi. L’autore ha voluto, con 448 pagine, riportare alla memoria la vita, la carriera e soprattutto il contributo al cinema italiano del grande attore. Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha supportato la realizzazione della biografia, che conta quasi 150 foto, molte delle quali inedite. La famiglia Manfredi ha partecipato mettendo a disposizione il suo archivio personale. Grazie alle numerose interviste e a lunghe indagini, Andrea Ciaffaroni offre agli studiosi e ai fan un’opera unica per riscoprire l’uomo e soprattutto l’artista che fu Nino Manfredi.

Alberto Anile ha detto a proposito dell’opera: “Sono sempre più necessari libri come questo di Andrea Ciaffaroni, fatti all’antica, col piacere di cercare l’inedito e di chiarire il già noto, con la fatica di scavare nei documenti e di intrecciare le testimonianze, prima che il tempo rosicchi gli archivi di quei pochi che hanno conservato e la memoria di quei pochi che ancora ricordano“. Nino Manfredi, all’anagrafe Saturnino Manfredi, ha avuto una carriera lunga e piuttosto varia. È stato attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore. Inoltre, insieme a Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in ruoli drammatici, ottenendo anche in questo caso numerosi successi e riconoscimenti.

La biografia Alla Ricerca di Nino Manfredi di Andrea Ciaffaroni, uscirà il 18 marzo 2021 al prezzo di 25,00€. L’opera è acquistabile presso la pagina di Sagoma Editore.