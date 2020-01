No Time To Die: Billie Eilish canterà la canzone d’apertura

Mancano pochi mesi all’uscita del venticinquesimo film appartenente al franchise di James Bond. Dopo vari rumors su artisti quali Beyoncé e Tom Walker, è stato finalmente annunciato che a cantare la canzone d’apertura di No Time To Die sarà Billie Eilish, la giovane cantante statunitense celebre per hit come Bad Guy, When the party’s over e Xanny.

A riportarne l’annuncio, anche il profilo Twitter ufficiale del franchise, @007:

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Eilish, classe 2001, si proclama così l’artista più giovane ad aver mai cantato la canzone d’apertura di un film dedicato a 007. In passato, ricordiamo artisti quali Sam Smith, Adele, Jack White, Alicia Keys e Chris Cornell, e le loro rispettive Writing’s on the Wall, Skyfall, Another Way to Die e You Know My Name.

La news è stata poi ripresa dalla cantante stessa, sul proprio profilo Instagram:

E come se la news su No Time To Die e Billie Eilish non fosse già abbastanza entusiasmante, il compositore e produttore cinematografico tedesco Hans Zimmer, classe 1957, ha confermato che si occuperà della composizione della colonna sonora del nuovo film.

No Time To Die: regia, cast e data d’uscita

Diretto dal regista di Maniac, True Detective e Jane Eyre Cary Fukunaga, il nuovo film vedrà il ritorno dell’attore Daniel Craig nei panni di James Bond. Il villain Safin sarà invece impersonato da Rami Malek, celebre per Mr. Robot e Bohemian Rhapsody, il biopic su Freddie Mercury e i Queen.

All’interno del cast troviamo anche Ralph Fiennes (Schindler’s list, Grand Budapest Hotel), Rory Kinnear, Naomie Harris (Moonlight), Léa Seydoux (La vita di Adele), Rory Kinnear (The Imitation Game), Ana de Armas (Cena con delitto – Knives Out, Blade Runner 2049), Christoph Waltz (Bastardi senza gloria) e Billy Magnussen (Aladdin).

No Time To Die debutterà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 2 aprile 2020; arriverà in Italia soltanto una settimana dopo, il 9 aprile 2020.