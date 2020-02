No Time to Die è il film di James Bond più lungo di sempre

La catena cinematografica americana Regal e quella olandese Pathe hanno lanciato un’indiscrezione riguardo il film No Time to Die. La durata dello show potrebbe essere di 163 minuti, 2 ore e 43 minuti, rendendo il film più lungo dell’intero franchise di 007. Lo show precedente, Spectre, aveva stabilito il record con una durata di 160 minuti. Logicamente parliamo di una notizia non ancora ufficiale visto che non arriva dalla Sony Pictures, ma dal sito web di una catena di multisale. No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.

La sinossi di No Time to Die

La sinossi ufficiale del film ci anticipa alcuni contenuti. Questo quanto rilasciato: “Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica”. Una visita cambia la sua prospettiva: “La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto”. Inizia così una nuova avventura: “La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica”.

Il film è stato scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista. Nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw. Oltre a Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek. Ricordiamo che James Bond è un personaggio immaginario creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming, poi reso universalmente famoso dai film ispirati ai libri dei quali è protagonista. In origine questa spia britannica si sarebbe dovuta chiamare James Secretan.