No Time to Die: il film rimandato ufficialmente al 2021...

“No Time to Die”, l’ultimo capitolo di James Bond, è stato rinviato al prossimo anno. Il film, interpretato da Daniel Craig, dovrebbe uscire nei cinema il 2 aprile 2021, un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Curiosamente, “No Time to Die” è ora programmato nello stesso fine settimana del sequel “Fast & Furious” “F9”. Dopo il primo ritardo, il film è stato proiettato in anteprima nel Regno Unito il 12 novembre e in Nord America il 20 novembre.

Il comunicato ufficiale del rinvio

“I produttori di MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che l’uscita di ‘No Time To Die,’ il 25° film della serie di James Bond, sarà rimandato al 2 Aprile”, hanno dichiarato i produttori in in una dichiarazione congiunta. “Comprendiamo che il ritardo sarà deludente per i nostri fan, ma ora non vediamo l’ora di vedere il film “il prossimo anno”. La decisione di spostare il film al prossimo anno non è del tutto sorprendente considerando che i casi di coronavirus in Europa hanno ricominciato a salire e New York e Los Angeles, i due maggiori mercati statunitensi, rimangono chiusi.

No Time to Die è un film del 2020 diretto da Cary Fukunaga, venticinquesima pellicola della serie di film legata all’agente James Bond e prodotta dalla EON Productions. Il film, che vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nel ruolo di 007, è stato annunciato nel luglio 2017. La data di uscita iniziale era ottobre 2019, poi rinviata a febbraio 2020 e a novembre 2020. Ora il tutto è slittato ad Aprile 2021.