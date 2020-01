No time to Die, perché Danny Boyle ha lasciato il progetto

I produttori di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno spiegato perché Danny Boyle è uscito da No time to Die; si sono resi conto che le ‘differenze creative’ con il regista cominciavano ad essere troppe. Fortunatamente qualche settimana dop, Broccoli e Wilson hanno trovato un degno sostituto nel regista Cary Joji Fukunaga, già noto per la regia di opere come True Detective e Beasts of No Nation. Questo cambio di regia ha spostato l’uscita nelle sale del 25° film di James Bond, da Novembre 2019 a Febbraio 2020, per poi essere ulteriormente posticipato ad aprile.

No time to Die, pareri contrastanti, e una scelta di comune accordo

Durante un’intervista a Variety i produttori hanno spiegato perché l’uscita di scena di Boyle era diventata inevitabile:

“È stato difficile da entrambe le parti perché abbiamo avuto un reciproco rispetto e ammirazione, ma è sempre meglio conoscersi bene prima di intraprendere un progetto” ha detto Broccoli. “Abbiamo lavorato bene per diversi mesi, ma è arrivato il momento in cui abbiamo iniziato a discutere riguardo al tipo di film che volevamo fare, ed entrambi siamo giunti alla conclusione che non eravamo allineati. I film sono molto difficili da realizzare quando tutti seguiamo la stessa linea. Quando non la si segue, è praticamente impossibile; lo abbiamo riconosciuto e in modo rispettoso ci siamo resi conto che non avrebbe funzionato “.

Unendosi alla storica serie 007, Fukunaga ha dichiarato a Variety: “È la serie di film più longeva e iconica. Puoi viaggiare per il mondo, lavorare con i migliori talenti, i migliori attori fuori dal Regno Unito e vivere un’avventura reale. Chi direbbe di no?”

Nel 2019, Boyle ha ammesso che lasciare il progetto è stata una “grande vergogna”.

“Quello che [il co-sceneggiatore] John [Hodge] e io stavamo facendo, pensavo, era davvero buono”, ha detto Boyle a Empire Magazine. “Non era finito, ma avrebbe potuto essere davvero buono.”

Secondo quanto riferito, il No time to Die di Danny Boyle si sarebbe concentrato sul conflitto tra Occidente e Russia, ma Boyle ha rifiutato di divulgare i piani del suo film per rispetto al suo collega Fukunaga.

“Stavamo lavorando molto, molto bene, ma non volevano percorrere la nostra stessa strada”, ha continuato Boyle “Così abbiamo deciso di separarci, e sarebbe ingiusto dire cosa sarebbe stato, perché non so cosa farà Cary. Ho ricevuto un suo bel messaggio e gli ho fatto i miei migliori auguri … È solo un vero peccato “.