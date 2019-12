No Time to Die: Rami Malek parla del suo villain

No Time To Die, l’ultimo film sull’agente 007 interpretato da Daniel Craig, vedrà la presenza di un nuovo villain interpretato da Rami Malek. L’attore Premio Oscar, in una recente intervista, ha svelato che il ruolo di Freddie Mercury lo ha portato ad avere un approccio particolare nell’esperienza di No Time to Die. Queste le sue parole: “Se fossi andato lì e avessi provato a realizzare una copia carbone di qualcuno, che gioia o divertimento sarebbe stato? Credo che questa sia stata una lezione che ho imparato dal signor Freddie Mercury”. Un approccio che si può definire diverso: “Se non è originale, perché disturbarsi? Ho preso alcuni dettagli dai miei personaggi preferiti. Ma ho provato ogni giorno a infondere a questo personaggio qualcosa che avesse senso per lui, ma allo stesso tempo che potesse essere scioccante o snervante”.

Rami Malek non sarà l’unico villain…

Rami Malek non sarà l’unica figura malvagia all’interno di No Time to Die. Nello show troveremo infatti anche Blofeld, interpretato da Christopher Waltz e introdotto già in Spectre. Il protagonista principale, Daniel Craig, ha raccontato invece di recente cosa della sceneggiatura di Casino Royale lo convinse ad interpretare la parte. Un aneddoto davvero particolare che nasce da una battuta: “Un vodka martini, per favore.” “Agitato o mescolato?”. La sua risposta ha portato alla scelta decisiva: “Che vuole che me ne freghi? Ed è per questa scena che ho fatto il film. Perché ciò che non potevo fare, e che mi rifiutavo di fare, era qualcosa che fosse già stato fatto prima. Che senso avrebbe avuto?”

No Time To Die è diretto da Cary Fukunaga e nel cast, oltre a Daniel Craig e Rami Malek, ci saranno Léa Seydoux (Dr. Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Lashana Lynch, Ana De Armas e Dali Benssalah. (QUI IL TRAILER)