No Time to Die rimandato, James Bond tornerà a novembre

La notizia che molti fan di James Bond aspettavano o temevano è arrivata poco fa. Il nuovo film della serie dedicata al celebre agente segreto britannico No Time to Die è stato ufficialmente rimandato. Si tratta di una decisione annunciata pochi minuti fa che sposta la data di uscita a novembre, partendo dal Regno Unito. Le ragioni sono ovviamente legate ai recenti avvenimenti che stanno portando al rinvio della release di molte pellicole.

No Time to Die rimandato a novembre!

La comunicazione è arrivata direttamente da MGM, Universal e i produttori della saga di James Bond ovvero Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Come si legge nel comunicato rilasciato, si tratta di una decisione ponderata attentamente basata sulla “valutazione del mercato globale del cinema” nella situazione attuale.

Questo ha portato quindi allo spostamento della release di alcuni mesi. No Time to Die sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane il prossimo 9 aprile, ma ora la nuova data sarà a novembre o più tardi. Il film infatti uscirà il prossimo 12 novembre nel Regno Unito e solo successivamente negli altri Paesi. L’unica data confermata oltre a quella britannica è quella per gli Stati Uniti che sarà il 25 novembre.

Come i fan dell’agente segreto 007 sanno bene questo capitolo ha una valenza speciale nella saga. Sarà infatti l’ultimo episodio in cui sarà Daniel Craig a interpretare il leggendario personaggio. Come accaduto altre volte nel corso della sua lunga storia cinematografica quindi assisteremo a un passaggio di testimone per James Bond. Attualmente non ci sono informazioni su chi potrebbe essere il prossimo interprete, anche se i possibili candidati non sono mancati negli anni. Le speculazioni sono infatti partite da tempo e i fan hanno già tanti nomi nella propria wishlist.

Voi cosa ne pensate? Siete amanti dell’agente 007? Siete dispiaciuti che No Time to Die sia stato rimandato?