No Time to Die: rinviato all’autunno il film di James Bond

No Time to Die, l’ultima puntata del franchise di 007, è stata rimandato ancora una volta. Il film, precedentemente previsto per l’uscita il 2 aprile, sbarcherà nelle sale l’8 ottobre 2021. Il thriller di spionaggio, che sarà il 25° film di James Bond dal 1962 in cui Dr.No ha dato il via alla serie, era originariamente previsto per l’uscita nel novembre del 2019. È stato tuttavia ritardato dopo che il regista originale Danny Boyle ha lasciato il progetto e Cary Joji Fukunaga è subentrato.

Un percorso ad ostacoli anche per la produzione

La data di uscita di No Time to Die nell’aprile 2020 è stata quindi posticipata a novembre 2020 dopo che la pandemia ha effettivamente chiuso l’intera industria del cinema. In seguito è stata rimandata nuovamente all’aprile 2021 quando è diventato chiaro che i cinema non sarebbero stati aperti a breve. Anche con l’arrivo del vaccino, non sembra ancora probabile che i cinema funzioneranno a una capacità vicina alla normalità per almeno diversi mesi. La decisione di ricollocare Bond ancora una volta è sensata, sebbene deludente.

È stato un viaggio difficile per No Time to Die. Oltre alla partenza di Boyle dal film, la produzione è stata afflitta da incidenti, incluso quello che ha richiesto alla star Daniel Craig di subire un intervento chirurgico alla caviglia. Inoltre si è verificata un’esplosione che ha danneggiato il palco dei Pinewood Studios e ferito un membro della troupe. Se il film riuscirà a sbarcare nei cinema questo ottobre, uscirà sugli schermi quasi due anni interi dopo la data di uscita originariamente prevista. No Time to Die è il primo film della saga ad avere sequenze girate con telecamere IMAX da 65 mm. Ed è la seconda pellicola più costosa della serie, circa 250 milioni di dollari. Spectre detiene il record che si avvicina ai 300 milioni circa. Diverse scene del film sono state girate in sud Italia, tra Matera e Gravina.