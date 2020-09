Online il nuovo trailer di No Time to Die

È stato pubblicato pochi minuti fa il nuovo trailer di No Time to Die, attesissimo film che riporterà in sala l’agente segreto più famoso al mondo. James Bond sarà presto protagonista di una nuova avventura nelle sale cinematografiche. L’uscita della pellicola è infatti fissata per il 12 novembre nei cinema italiani. Potete vedere il nuovo promo qui di seguito.

Come tanti altri film nel corso di questo 2020, anche la nuova avventura dell’agente 007 ha subito un rinvio della propria data di uscita. In origine infatti i fan della saga avrebbero dovuto assistere al nuovo capitolo lo scorso 9 aprile. Tuttavia, a causa della chiusura delle sale cinematografiche conseguente la diffusione del COVID-19, la pellicola ha cambiato data di debutto, spostandosi in autunno. Come dicevamo in apertura quindi, le sale italiane ed europee accoglieranno il nuovo film di James Bond a partire dal 12 novembre, mentre bisognerà attendere il 20 per poterlo scoprire negli Stati Uniti.

Si tratta di un titolo estremamente atteso da parte degli appassionati. Con No Time to Die infatti si chiuderà (salvo imprevedibili cambiamenti di programma) l’era di Daniel Craig nei panni dell’agente segreto. L’attore ha infatti dichiarato che questo sarà il suo ultimo film nel ruolo che, presumibilmente, passerà a un altro interprete per gli eventuali capitoli successivi.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del film:

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Cosa ne pensate? Vi ha convinto questo nuovo trailer di No Time to Die?