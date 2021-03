Searchlight Pictures ha confermato il piano di rilascio di Nomadland. Il pluripremiato film di Chloé Zhao sarà disponibile in streaming su Star, all’interno di Disney+, dal 30 aprile 2021. Sarà poi distribuito anche nei cinema ma, data la situazione Covid-19, non c’è ancora una data certa.

Nomadland prossimamente al cinema e in streaming su Disney+

Il 4 marzo Searchlight Pictures ha annunciato i suoi piani di rilascio per il film di Nomadland. L’acclamato lungometraggio di Chloé Zhao sarà disponibile dal 30 aprile 2021 sulla piattaforma di streaming Star, all’interno di Disney+. È prevista inoltre anche la distribuzione nei cinema ma, a causa della situazione Covid-19, non è ancora disponibile una data certa. Il film è l’adattamento cinematografico del libro Nomadland – Un racconto d’inchiesta di Jessica Bruder. Nella pellicola ritroviamo Frances McDormand, due volte vincitrice dell’Academy Award e David Strathairn. Inoltre, saranno presenti anche i veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, apparsi proprio nel libro della Bruder.

Nomadland racconta la storia della sessantenne Fern (McDormand), che dopo aver perso il marito e il lavoro, decide di mettersi in viaggio. Durante la traversata degli Stati Uniti occidentali con il suo furgone, Fern farà la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso di vivere una vita al di fuori delle convenzioni sociali, una vita da nomadi moderni. Il film ha riscosso un discreto successo ed è stato acclamato dalla critica. Ha vinto due Golden Globe: come Miglior film drammatico e come Miglior regia. Inoltre, ha trionfato alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo il Leone d’oro come Miglior film. Chloé Zhao, oltre ad essere la regista, è stata anche co-produttrice e si è occupata della sceneggiatura. Inoltre, ha preso parte al montaggio insieme al direttore della fotografia e scenografo Joshua James Richards.

