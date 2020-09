Nomadland vince a Toronto il People’s Choice Award

“Nomadland” di Chloé Zhao, che ha vinto il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia, ha vinto anche il People’s Choice Award al Toronto International Film Festival. La vittoria fa ben sperare anche per le possibilità di Oscar del film. Nell’ultimo decennio, ogni vincitore del People’s Choice Award ha ottenuto una nomination come miglior film agli Academy Awards. L’anno scorso, “Jojo Rabbit” ha ottenuto una nomination e, in precedenza, “Green Book” ha vinto l’Oscar per il miglior film. Altri vincitori del People’s Choice Award degli ultimi 10 anni nella categoria ‘miglior film’ sono “12 anni Schiavo”, “Il discorso del re” e “The Millionaire”.

Le dichiarazioni di Chloè Zhao

Questa è la prima e unica volta che il vincitore del Leone d’Oro di Venezia si è portato a casa anche il People’s Choice Award. Dopo “Jojo Rabbit”, “Nomadland” è il secondo film consecutivo di Searchlight a vincere il trofeo ed è il quinto assoluto per la compagnia. Accettando il premio a distanza, Chloè Zhao ha ringraziato il team del festival e il pubblico, dicendo: “Non possiamo farlo senza di te. Il cinema è condivisione”. In un appello al pubblico che aveva visto “Nomadland” da remoto e durante una proiezione drive-in, ha aggiunto: “Per favore, per favore continua perché non possiamo farlo senza di te. Siamo così grati e speriamo di vedervi tutti lungo la strada”.

I secondi classificati del People’s Choice Award sono stati “One Night in Miami” di Regina King e “Beans” di Tracey Deers. “Nomadland” è ambientato dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, con Frances McDormand che interpreta Fern, una donna che esplora una vita al di fuori della società convenzionale come nomade dei nostri giorni. Il film sarà al prossimo New York Film Festival e al Montclair Film Festival. Searchlight Pictures distribuirà il film il 4 dicembre.