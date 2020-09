Annunciate le nomination degli Harvey Awards 2020

Ecco tutti i candidati per la celebrazione che si terrà durante il Metaverse del Comic Con di New York

Tornano i prestigiosi Harvey Awards per la celebrazione annuale che si terrà durante il Metaverse del Comic Con di New York. A causa della pandemia di Covid-19, la cerimonia di premiazione, che solitamente viene fatta in ottobre durante il New York Comic Con, l’Harvey Awards sarà quest’anno un evento virtuale che verrà trasmesso in streaming in una data ancora da decidere.

I candidati per gli Harvey Awards 2020 sono:

Fumetto dell’anno

Are You Listening? , di Tillie Walden (First Second)

, di Tillie Walden (First Second) Dragon Hoops , di Gene Luen Yang (First Second, in Italia per Tunué)

, di Gene Luen Yang (First Second, in Italia per Tunué) Grass , di Keum Suk Gendry-Kim (Drawn and Quarterly, in Italia per Bao Publishing)

, di Keum Suk Gendry-Kim (Drawn and Quarterly, in Italia per Bao Publishing) The Hard Tomorrow , di Eleanor Davis (Drawn and Quarterly)

, di Eleanor Davis (Drawn and Quarterly) Invisible Kingdom Vol. 1 , di G. Willow Wilson e Christian Ward (Dark Horse Books/Berger Books)

, di G. Willow Wilson e Christian Ward (Dark Horse Books/Berger Books) Little Bird: The Fight for Elder’s Hope , di Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram (Image Comics)

, di Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram (Image Comics) Making Comics , di Lynda Barry (Drawn and Quarterly)

, di Lynda Barry (Drawn and Quarterly) Reincarnation Stories , di Kim Deitch (Fantagraphics)

, di Kim Deitch (Fantagraphics) Rusty Brown , di Chris Ware (Pantheon Graphic Library, in Italia per Coconino Press)

, di Chris Ware (Pantheon Graphic Library, in Italia per Coconino Press) Something is Killing the Children Vol. 1, di James Tynion IV e Werther Dell’Edera (BOOM! Studios, in Italia per Edizioni BD).

Fumetto digitale dell’anno

Afterlift , di Chip Zdarsky e Jason Loo (comiXology Originals)

, di Chip Zdarsky e Jason Loo (comiXology Originals) The Eyes , di Javi De Castro

, di Javi De Castro Fried Rice Comic , di Erica Eng

, di Erica Eng Harley Quinn: Black White & Red , curato da Chris Conroy, Maggie Howell, Andy Khouri e Amedeo Turturro (DC Comics / DC Digital First)

, curato da Chris Conroy, Maggie Howell, Andy Khouri e Amedeo Turturro (DC Comics / DC Digital First) The Nib, curato da Matt Bors

Migliore libro young adult o per bambini

Almost American Girl: An Illustrated Memoir , di Robin Ha (HarperCollins / Balzer + Bray)

, di Robin Ha (HarperCollins / Balzer + Bray) Dragon Hoops , di Gene Luen Yang (First Second, in Italia per Tunué)

, di Gene Luen Yang (First Second, in Italia per Tunué) Guts , di Raina Telgemeier (Scholastic Graphix, in Italia per Il castoro)

, di Raina Telgemeier (Scholastic Graphix, in Italia per Il castoro) Stargazing , di Jen Wang (First Second)

, di Jen Wang (First Second) Superman Smashes the Klan, di Gene Luen Yang e Gurihiru (DC Comics)

Migliore adattamento di un fumetto

Blacksad: Under the Skin video game di Microïds, basato su Blacksad (Dark Horse Comics, in Italia per Rizzoli Lizard)

video game di Microïds, basato su Blacksad (Dark Horse Comics, in Italia per Rizzoli Lizard) I Am Not Okay With This , di Netflix, basato su I Am Not Okay With This (Fantagraphics, in Italia per 001 Edizioni)

, di Netflix, basato su I Am Not Okay With This (Fantagraphics, in Italia per 001 Edizioni) Joker , di Warner Bros. Pictures, basato su Batman (DC Comics, in Italia per Panini Comics)

, di Warner Bros. Pictures, basato su Batman (DC Comics, in Italia per Panini Comics) Legion: Season 3 , di FX Productions e Marvel Television, basato su X-Men (Marvel Comics, in Italia per Panini Comics)

, di FX Productions e Marvel Television, basato su X-Men (Marvel Comics, in Italia per Panini Comics) Locke & Key: Season 1 , di Netflix, basato su Locke & Key (IDW Publishing, in Italia per Magic Press Edizioni)

, di Netflix, basato su Locke & Key (IDW Publishing, in Italia per Magic Press Edizioni) The Old Guard , di Netflix, basato su The Old Guard (Image Comics, in Italia per Panini Comics)

, di Netflix, basato su The Old Guard (Image Comics, in Italia per Panini Comics) The Sandman audio drama di Audible, basato su The Sandman (DC Comics/Vertigo, in Italia per Panini Comics)

audio drama di Audible, basato su The Sandman (DC Comics/Vertigo, in Italia per Panini Comics) Stumptown: Season 1 , di ABC, basato su Stumptown (Oni Press, in Italia per Edizioni BD)

, di ABC, basato su Stumptown (Oni Press, in Italia per Edizioni BD) The Umbrella Academy: Season 2 , di Netflix, basato su The Umbrella Academy (Dark Horse Comics, in Italia per Bao Publishing)

, di Netflix, basato su The Umbrella Academy (Dark Horse Comics, in Italia per Bao Publishing) Watchmen, di HBO, basato su Watchmen (DC Comics, in Italia per Panini Comics)

Migliore Manga

H.P. Lovecraft’s At Mountains of Madness , di Gou Tanabe (Dark Horse Manga, in Italia per J-Pop)

, di Gou Tanabe (Dark Horse Manga, in Italia per J-Pop) The Man Without Talent , di Yoshiharu Tsuge (New York Review Comics, in Italia per Canicola Edizioni)

, di Yoshiharu Tsuge (New York Review Comics, in Italia per Canicola Edizioni) The Poe Clan , di Moto Hagio (Fantagraphics, in Italia per J-Pop)

, di Moto Hagio (Fantagraphics, in Italia per J-Pop) The Way of the Househusband , di Kousuke Oono (VIZ Media, in Italia per J-Pop)

, di Kousuke Oono (VIZ Media, in Italia per J-Pop) Witch Hat Atelier, di Kamome Shirahama (Kodansha Comics, in Italia per Panini Comics)

Miglior fumetto internazionale