Nomination Oscar 2020: ecco la lista completa dei candidati!

Finalmente la Oscar Race può iniziare a tutti gli effetti. Ci sono diverse possibili ‘partenze’ per la competizione, dalla Mostra di Venezia ai Golden Globe, ma il vero e proprio colpo di pistola che fa partire la sfida è un altro. Stiamo parlando chiaramente dell’annuncio delle Nomination Oscar 2020, appena rivelati! Scopriamo insieme chi sono i candidati a questa nuova edizione del premio cinematografico più noto e importante per il mondo occidentale!

Nomination Oscar 2020, tutti i candidati al Premio!

Come per tradizione, la rivelazione dell candidature agli Academy Awards arriva a poco meno di un mese dalla effettiva cerimonia. Ci sono quindi una ventina di giorni per gli appassionati per recuperare tutte le pellicole più importanti dell’ultima stagione che si sono persi e arrivare preparati alla Notte degli Oscar 2020.

Una cerimonia che al contrario degli scorsi anni promette di essere davvero accesa. Nel 2019 infatti sono usciti tantissimi film interessanti, che potrebbero competere per le diverse categorie. Ancora più che negli anni scorsi, c’è davvero una grande incertezza nei pronostici, per tutte le categorie. Sarà assolutamente interessante scoprire quali saranno i titoli capaci di portarsi a casa le statuette quest’anno.

Qualche vincitore però si sa già. Stiamo ovviamente parlando delle personalità che saranno omaggiate con il Premio Oscar onorario, riconoscimento alla carriera delle figure più importanti della storia del cinema. Quest’anno le celebrazioni riguarderanno il regista David Lynch, l’attore Wes Studi e soprattutto l’italiana Lina Wertmüller, una delle autrici più note e importanti del nostro cinema. Un riconoscimento importante per la nostra industria, per una figura che già in passato aveva incrociato la strada degli Oscar con tre candidature per Pasqualino Settebellezze.

A questo punto è giunto il momento di andare a vedere la lista delle Nomination Oscar 2020! Cosa ne pensate? Concordate con le votazioni dell’Academy? E soprattutto, state già approntando i vostri pronostici in vista della Notte del 9 febbraio?

Nomination Oscar 2020, l’elenco completo

La lista è in aggiornamento mentre vengono annunciate le candidature! Aggiornate la pagina per scoprire tutte le novità!

Miglior film

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior regia

Martin Scorsese per The Irishman

Todd Phillips per Joker

Sam Mendes per 1917

Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood

Bong Joon Ho per Parasite

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo per Harriet

Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan per Piccole Donne

Charlize Theron per Bombshell

Renée Zellweger per Judy

Miglior attore protagonista

Antonio Banderas per Dolor y Gloria

Lenoardo DiCaprio per C’era una volta a… Hollywood

Joaquin Phoenix per Joker

Jonathan Pryce per I due Papi

Adam Driver per Storia di un matrimonio

Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates per Richard Jewell

Laura Dern per Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson per Jojo Rabbit

Florece Pugh per Piccole Donne

Margot Robbie per Bombshell

Miglior attore non protagonista

Anthony Hopkins per I due Papi

Tom Hanks per Un amico straordinario

Brad Pitt per C’era una volta a… Hollywood

Al Pacino per The Irishman

Joe Pesci per The Irishman

Migliore sceneggiatura non originale

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

Piccole donne

I due Papi

Migliore sceneggiatura originale

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Cena con delitto – Knives Out

Parasite

Miglior film d’animazione

Toy Story 4

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Dov’è il mio corpo

Klaus

Missing Link

Miglior film internazionale

Honeyland (Macedonia del Nord)

Corpus Christi (Polonia)

I miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

Migliore colonna sonora

1917

Storia di un matrimonio

Joker

Piccole donne

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Migliore canzone

I Can’t Let You Throw Yourself Away da Toy Story 4

(I’m Gonna) Love Me Again da Rocketman

Into The Unknown da Frozen II – Il segreto di Arendelle

Stand Up da Harriet

I’m Standing With You da Atto di fede

Miglior sonoro

C’era una volta a… Hollywood

Le Mans ’66 – La grande sfida

1917

Joker

Ad Astra

Miglior montaggio sonoro

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

C’era una volta a… Hollywood

Le Mans ’66 – La grande sfida

1917

Joker

Migliori Costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Piccole Donne

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Miglior cortometraggio d’animazione

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Mémorable

Sister

Miglior cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

Une soeur

Miglior documentario

Made in USA – Una fabbrica in Ohio

The Cave

Democrazia al limite

For Sama

Honeyland

Miglior cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Migliore scenografia

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior montaggio

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Migliore fotografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

Migliori effetti speciali

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior trucco e acconciatura