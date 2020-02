Non aprite quella porta, il reboot verrà diretto dai Fratelli Tohill

Lo studio cinematografico Legendary pictures ha concluso un accordo con Ryan e Andy Tohill per dirigere il reboot del classico film horror del 1974 Non aprite quella porta.

Non aprite quella porta, Leatherface arriva nei tempi moderni

Lo scorso anno è stato annunciato che verrà prodotto un reboot dell’intramontabile Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre in originale) e a dirigerlo sarà il duo Ryan e Andy Tohill, reduci dalla regia di The Dig. Chris Thomas Devlin sta scrivendo la sceneggiatura assieme Fede Alvarez, già invischiato nel mondo del reboot essendo regista e sceneggiatore del film La casa del 2013.

“La visione dei Tohill è esattamente ciò che i fan vogliono”, ha commentato Alvarez “È violento, eccitante e così depravato che rimarrà con te per sempre”.

Il film originale di Tobe Hooper del 1974 seguiva due fratelli e tre dei loro amici in viaggio per visitare la tomba del loro nonno in Texas, finiti però nelle grinfie di una famiglia di psicopatici cannibali e costretti a sopravvivere ai terrori dell’iconico Leatherface.

Quello che inizialmente era considerato un cult è diventato ad oggi una delle icone più gettonate nell’universo cinematografico horror che, oltre a generare tre sequel, ha dato il via ad una serie di reboot, remake e prequel non solo nel mondo della cellulosa, ma anche in quello dei fumetti, dei libri e dei videogiochi, soprattutto grazie a Leatherface, uno dei membri della famiglia di assassini (si, quello famoso per la maschera in pelle umana e la motosega), diventato un’icona horror al pari di Jason Voorhees, Freddy Krueger e Michael Myers.

I dettagli della trama su quest’ultimo reboot vengono tenuti nascosti, incluso il modo in cui Leatherface che brandisce una motosega si colloca in questo nuovo mondo. Staremo a vedere se l’icona slasher di Leatherface saprà adattarsi ai tempi moderni. Noi naturalmente siamo fiduciosi e ci aspettiamo un film all’altezza dell’originale con una marea di sangue che scorre a fiumi.