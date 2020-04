Non rivedremo più Bro Thor

In una live di Instagram dei giorni scorsi il regista Taika Waititi ha visto Thor: Ragnarok insieme ai fan. Nell’occasione ha svelato moltissimi nuovi dettagli sul quarto film del supereroe, Thor: Love and Thunder. Uno dei momenti più discussi di Avengers: Endgame è stato l’incredibile cambiamento del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth. I Marvel Studios lo hanno definito “Bro Thor”, mentre i fan lo hanno soprannominato “Fat Thor”. Ora c’è grande curiosità sul prossimo show e sulla sua eventuale presenza. Il regista, a precisa domanda, sembra spazzare via i dubbi: “Non abbiamo ancora capito se tornerà, ma non credo che lo farà”. Ricordiamo che a seguito dei devastanti eventi di Avengers: Infinity War, il Dio del Tuono è caduto in depressione e si è lasciato letteralmente andare, bevendo ed ingrassando a dismisura.

Dubbi sulla presenza di Loki

A Taika Waititi, è stato chiesto anche se Loki apparirà nel film. Dal momento in cui Loki si impossessa del Tesseract in Avengers: Endgame, i fan hanno infatti iniziato ad ipotizzare la presenza del Dio dell’Inganno nel futuro dell’MCU. In merito Waititi ha fatto sapere: “Oh, sì… Non posso dirlo. Se avessi voluto uccidere Loki per qualche motivo, avrei chiesto e Marvel avrebbe potuto rispondermi che gli serviva per Infinity War. Di solito è così che scopro cosa succederà”.

Ricordiamo che Thor: Love and Thunder è il quarto film della saga su Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L’atteso film uscirà, molto probabilmente, il 18 febbraio 2022. Nel film farà ritorno Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono; Tessa Thompson nei panni della regina Valchiria. Mentre Natalie Portman, sarà di nuovo Jane Foster. Quest’ultims è un personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee, Larry Lieber (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics.