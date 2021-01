Non Volevo Innamorarmi di Minta Suzumaru arriva in Italia

Star Comics annuncia un titolo attesissimo della sua collana Queer, un Boys' Love da non perdere per gli eternamente romantici

Non Volevo Innamorarmi è la nuova storia Boys’ Love di Minta Suzumaru, una delle autrici più promettenti del genere, pronta all’uscita in Italia. Star Comics aggiunge un titolo attesissimo alla sua collana Queer, in arrivo in fumetteria, edicola e online a giugno 2021.

Non Volevo Innamorarmi, la storia d’amore di Yoshino arriva in Italia

Star Comics crede moltissimo a quest’opera, tanto da aver attivato una campagna social per lanciare questo Boys’ Love al meglio. Ora ci spieghiamo la lettera arrivata in Redazione in questi giorni, che abbiamo pubblicato nei nostri canali social: era una nota lasciata da Yoshino.

Una storia d’amore con una buona dose d’erotismo

Yoshino è un ragazzo gay di trent’anni, che non ha mai avuto una relazione. Si è ormai rassegnato a una vita in solitudine ma vuole un’ultima chance e decide di andare in un gay bar. Lì incontra un giovane ragazzo, con il quale passa una notte di passione. Una notte destinata a cambiare il suo futuro. È arrivato il suo momento di amare?

Questa storia romantica, sensuale e piccante, ha note di erotismo e fiumi di sentimenti. Un’opera che travolge con la stessa forza con cui l’amore ha colpito Yoshino in quel gay bar. Questo Boys’ Love ha colpito anche la giuria del Chil Chil BL Award 2020, dove ha vinto il secondo premio come Best Comics. Un segno che la sensibilità di Minta Suzumaru sta iniziando a contagiare tutto il mondo dei fumetti, anche fuori dal Giappone.

Non Volevo Innamorarmi esce a giugno 2021. Questa è solo una delle molte novità di Star Comics per quest’anno: se nelle vostre storie d’amore volete anche tanta avventura, date un’occhiata al nostro articolo sull’uscita di Tower of God. Per non perdervi altre notizie su questo e mille altri argomenti Nerd, seguiteci sui social.