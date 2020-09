Norman Reedus e Melissa McBride commentano il loro spinoff

Dopo che TWD si concluderà nel 2022 con l’undicesima stagione, il franchise continuerà con vari spinoff. Tra di essi ce n’è uno davvero speciale, che andrà in onda nel 2023 e avrà come protagonisti due veterani della serie: stiamo parlando di Norman Reedus nei panni di Daryl e Melissa McBride in quelli di Carol.

Lo spinoff sarà diretto dall’attuale showrunner di The Walking Dead, Angela Kang che collaborerà insieme a Scott Gimple, lo Chief Content Officier della serie. Sia Reedus che McBride hanno deciso di commentare l’arrivo di questa serie.

TWD spinoff: il ritorno di Carol e Daryl

Melissa McBride ha debuttato nella serie come Carol Peletier nell’episodio 1×03, Tell It To The Frogs, e da allora ha sempre svolto un ruolo importante. L’attrice ha dichiarato: “Ovviamente, mi è sempre piaciuto lavorare a contatto con Norman in tutte queste stagioni. Nei panni di Carol, e anche come spettatrice dello spettacolo, sono sempre stata incuriosita da questo legame tra i due personaggi, un legame che è sempre stato visibile, fin dall’inizio.”

McBride ha continuato dicendo: “I due personaggi hanno condiviso tanto e il riuscire a sopravvivere è l’aspetto più ovvio e forte che li ha tenuti sempre vicini. Gli ha permesso loro di legare. Ma c’è anche un aspetto piuttosto misterioso riguardo questa loro relazione che adoro molto, non vedo l’ora che Angela lo sviluppi ancora di più. Sono molto emozionata!”

Anche Norman Reedus ha debuttato nell’episodio 1×03, nei panni del nostro adorato Daryl Dixon. L’attore ha dichiarato: “Mi sento incredibilmente onorato di far parte di The Walking Dead. Questo spettacolo ha cambiato la mia vita e la mia carriera e tutte le persone coinvolte sono state davvero una famiglia per me negli ultimi dieci anni.”

Reedus ha concluso dicendo: “Sono grato per l’amore e il supporto di AMC e so che ci sono tante altre storie da raccontare e molto altro da offrire ai fan migliori del mondo. La relazione di Daryl con Carol è sempre stata la mia preferita nello show (scusa Rick). Adoro il modo in cui questi personaggi interagiscono e si relazionano tra loro su così tanti livelli e non vedo l’ora di vedere come procederà la storia.”