Norse Mythology di Gaiman diventa un fumetto

Norse Mythology, una delle ultime opere dello scrittore e sceneggiatore Neil Gaiman, sarà adattata in una miniserie a fumetti che verrà pubblicata dall’editore Dark Horse Comics. L’ampio team creativo del progetto include artisti quali Mike Mignola, il creatore del personaggio Hellboy, P. Craig Russell, illustratore degli adattamenti a fumetti di due opere di Neil Gaiman – Coraline e Il figlio del cimitero – e Jerry Ordway.

Aprirà le danze il primo volume, sceneggiato da Gaiman stesso. Per l’albo di debutto, lo scrittore sarà coadiuvato da P. Craig Russell, Dave Stewart, dal colorista Lovern Kindzierski – questo è il suo sito ufficiale – e infine da Galen Showman, letterer.

La futura miniserie Norse Mythology vanterà le cover disegnate da P. Craig Russell e colorate da Lovern Kindzierski. Le variant cover, invece, saranno ad opera di David Mack, disegnatore di Kabuki e di diversi albi di Daredevil.

Questa è la copertina del primo numero:

La descrizione ufficiale

Dopo aver scritto di divinità in opere quali American Gods and The Sandman, Gaiman finalmente porta a lettori le storie di Norse Mythology nel loro ambiente naturale, il fumetto. Tratto dal suo best seller, Neil Gaiman e P. Craig Russell danno nuova vita alle antiche storie nordiche portando i lettori dalla creazione dei Nove Mondi, alle peripezie di Thor, Odino e Loki, fino al Ragnarök.

“Mi sono innamorato della mitologia nordica leggendo i fumetti quando ero ancora un ragazzino. Calza quindi a pennello l’idea di tornare lì dove tutto è cominciato” ha affermato l’autore di Norse Mythology Neil Gaiman. “Non vedo l’ora di vedere P. Craig Russell e tutti gli altri autori raccontare quelle storie provenienti dell’antichità alle nuove generazioni.”

Il primo dei diciotto albi a fumetto della futura miniserie Norse Mythology arriverà sugli scaffali dei comic book shop statunitensi edito da Dark Horse Comics il 27 maggio 2020. Inoltre, ricordiamo ai fan di American Gods che le riprese della terza stagione dell’omonima serie TV sono già cominciate.