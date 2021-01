Nova arriverà nel MCU: ecco le parole di Kevin Feige...

Richard Rider e Sam Alexander, che hanno entrambi assunto il ruolo di Nova nei fumetti Marvel, potrebbero fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe in futuro, secondo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. ComicBook.com ha posto a Feige diverse domande riguardanti Nova, incluso se la versione di Richard Rider o Sam Alexander sarebbe apparsa nell’MCU e se avrebbero ricevuto un film autonomo o un cameo in un altro progetto MCU. “Ebbene, sì”, ha risposto Feige a tutte le domande. “Il tempismo è relativo, giusto? Penso di aver parlato di Doctor Strange otto anni prima che uscisse il film. Quindi, il ‘potenziale immediato’ è relativo.”

Il personaggio è apparso per la prima volta nel 1976

Kevin Feige ha continuato a sottolineare che il Nova Corps si adatterebbe bene al lato cosmico del MCU. Apparso per la prima volta in The Man Called Nova # 1 del 1976, Richard Rider è entrato nell’Universo Marvel come membro della forza di polizia cosmica nota come Nova Corps. Il personaggio sarebbe apparso in molte serie e trame popolari, tra cui New Warriors, Annihilation e Realm of Kings. Inoltre, Rider è apparso in programmi TV e videogiochi animati Marvel, tra cui The Super Hero Squad Show e Marvel vs. Capcom: Infinite. Nel frattempo, Sam Alexander ha fatto il suo debutto a fumetti nel film Marvel Point One # 1 del 2011.

Creato da Jeph Loeb e Ed McGuinness, Alexander ha recitato in una serie solista ed è apparso negli spettacoli televisivi animati Ultimate Spider-Man e Guardiani della Galassia. Al momento, non ci sono piani ufficiali per Richard Rider o Sam Alexander per i futuri progetti dei Marvel Studios. Il personaggio di Nova, secondo alcune indiscrezioni, doveva fare un’apparizione nella sequenza iniziale di Avengers: Infinity War, in cui Thanos distrugge Xandar lasciando come unico sopravvissuto proprio Richard Rider. Scena poi distrutta.