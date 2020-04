A novembre partiranno le riprese di Moon Knight

Tra i prodotti che lo scorso anno i Marvel Studios hanno annunciato durante il D23 Expo c’era anche un progetto su Moon Knight. Il personaggio diventerà infatti protagonista di una serie TV, una delle diverse che la Casa delle Idee sta sviluppando per Disney+, tutte strettamente legate al proprio universo cinematografico. Nonostante le poche informazioni sul periodo di uscita, pare che lo show arriverà piuttosto presto. Tanto che già questo autunno le riprese dovrebbero partire.

Moon Knight, lo show Disney+ parte questo autunno con la produzione

Stando alle informazioni arrivate online in queste ore, la produzione dello show dovrebbe prendere il via il 16 novembre. Le riprese terranno impegnati il cast e la troupe per circa ventisei settimane, mostrando l’impegno concreto che i Marvel Studios stanno mettendo in questi progetti. Il titolo di lavorazione per lo show sarà Good Faith.

Ovviamente, è possibile che ci siano ritardi da questo punto di vista. A causa della pandemia in corso sono tanti i film e le serie TV che hanno subito rinvii o interruzioni delle riprese nelle ultime settimane. Sappiamo però che i Marvel Studios prevedono un rientro dell’emergenza entro novembre, tanto che hanno spostato il loro prossimo film Black Widow proprio in quel periodo.

Come dicevamo comunque, ancora non si sa molto su cosa aspettarsi da questo Moon Knight, dato che ancora non è noto neanche l’interprete del protagonista. Alcune voci nelle scorse settimane avevano suggerito Daniel Radcliffe per il ruolo, ma per ora non ci sono conferme ufficiali (anzi, l’attore ha smentito).

È facile ipotizzare che i Marvel Studios avessero in programma una grande rivelazione in luglio, durante il tradizionale panel al San Diego Comic-Con. Sarebbe stata l’occasione ideale per mostrare non solo l’interprete di questo show, ma anche di She-Hulk e Ms. Marvel. Con la cancellazione della manifestazione però, si aprono nuovi scenari per l’annuncio. E chissà, magari potrebbe arrivare molto presto…