Novità di Zendikar Rising e annuncio di Magic per il 2021

Zendikar è stato uno dei Piani più selvaggi di Magic. Si ritornerà su questo Piano a fine mese, con l’uscita di Zendikar Rising. Zendikar è il Piano natale di Nahiri che, dopo gli eventi su Innistrad e Ravnica, è tornata con un piano in mente. Con lei c’è Jace, ed anche Nissa è tornata, ma per motivi suoi.

Per quanto riguarda le meccaniche che faranno parte di questa nuova edizione, ci saranno Potenziamento, e Landfall, già apparse precedentemente. Queste carte saranno presenti sia in formato normale che con la grafica “effetto vetrina”.

Ritornano inoltre le carte bifronte. Oltre a carte con un Incantesimo da un lato ed una Terra dall’altro, sono state presentate anche Terre bifronte che producono mana di colore diverso in base al lato su cui vengono giocate.

Sempre a proposito di Terre, non dimentichiamo che Zendikar si è già distinto per le Terre full art, che torneranno anche qui. Inoltre tornano anche le Expeditions. Le Terre full art saranno disponibili nelle bustine base, mentre le Expeditions si potranno trovare solo nelle Collector Boosters e nei Box Toppers.

Saranno presenti anche le Fetch Lands Expedition che però NON saranno legali in Standard, ma saranno legali soltanto nei formati dove già lo sono.

Anzitutto si troveranno sempre carte nella modalità Art , con 5% di probabilità di trovarne una versione con firma in oro dell'artista dell'immagine. Sarà poi possibile con una probabilità del 15% di trovare una terra base completamente Art. Ci sarà poi un mix di Comuni e Non Comuni: l e carte di ogni rarità si collegano tra loro e mostrano temi, meccaniche ed elementi creativi all'interno del set. Una Comune / Non Comune in versione Vetrina o DFC.Una foil garantita rara o rara mitica. Un Wildcard slots con carte di ogni tipo, da Comuni a Rare Mitiche.

C’è stato anche l’elenco di tutte le uscite di Magic per il 2021. L’annuncio di Magic per il 2021 prevede alcuni ritorni e nuovi Piani da esplorare.

Dopo Zendikar Rising arriverà Kaldheim, un set ispirato alle avventure dei vichingi nel nord Europa. Dopo questa espansione, toccherà all’edizione Remastered di Time Spiral, dedicata ad una delle più strane ed insieme amate espansioni della storia di Magic . Questa edizione conterrà le ristampe di carte che manterranno il bordo originale. Ci troveremo poi in mano Strixhaven, School of Mages che dal titolo lascia intendere che ci troveremo in un Piano in qualche maniera legato allo studio della magia.

Al posto dei normali Core Ser, arriverà stavolta il primo set di Magic dedicato a Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo per antonomasia. Tra le varie ambientazioni di D&D, si è scelta Forgotten Realms. Questo set si chiamerà, Adventures in the Forgotten Realms.

Una buona notizia anche per i giocatori del formato Modern. Toccherà poi infatti a Modern Horizons 2, che conterrà carte nuove e ristampe di carte per questo formato.

Un altro ritorno in un Piano visitato recentemente sarà Innistrad Werewolf e Vampires (nomi provvisori). Innistrad vedrà quindi due nuovi set che lo vedranno protagonista.