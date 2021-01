NOW TV inizia il 2021 sulle note di Don’t Stop Me NOW

NOW TV significa libertà di visione, anche nel 2021: questo è chiaro nella campagna pubblicitaria lanciata sulle note di Don’t Stop Me NOW dei Queen. Il primo prodotto del marketing 2021 dell’app di streaming Sky vuole mettere in chiaro l’essenza del servizio. Libertà di visione: sia perché potete goderne ovunque, sia perché la libreria è ampia e di qualità.

NOW TV comincia il 2021 al ritmo dei Queen

La prima campagna pubblicitaria dell’anno mette in mostra la varietà dei contenuti del servizio di streaming. Gomorra-La serie, Il Trono di Spade, The Undoing, C’era una volta a… Hollywood, Tolo Tolo, Trolls World Tour. Dai contenuti per adulti ai cartoni animati, dalla commedia italiana a Tarantino. Un mondo intero da scoprire e in cui poter scegliere ciò che preferite.

La campagna prevede tre soggetti creativi diversi, che mostrano il ricco catalogo di NOW TV sulle note dei Queen. Un’ampia selezioni di contenuti on demand, che potete vedere quando e dove volete. Infatti l’app è disponibile per Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, NOW TV Smart Stick, Vodafone TV e su TIM VISION.

L’offerta per i nuovi abbonati

Per i nuovi clienti, arriva un’offerta speciale. Infatti i Pass Cinema + Entertainment hanno un costo di soli 3€ per il primo mese e di 14,99€ per i mesi successivi. Individualmente il costo dei Pass Cinema o Entertainment è pari a 9,99€ al mese.

Se invece preferite guardare il meglio del calcio, del basket e di qualsiasi altro sport, il Pass Sport con tutto il Calcio e lo Sport di Sky in HD ha un costo di 29,99€ al mese.

Per abbonarvi non dovete far altro che andare sul sito ufficiale. Trovate un’offerta ampissima di prodotti. Tra cui sentiamo l’obbligo morale da Nerd di consigliarvi il canale speciale dedicato a Batman, con i film di Burton, Schumacher e Nolan. Per noi vale già il prezzo dell’abbonamento.