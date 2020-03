Now TV cosa guardare? Le serie da non perdere

Now TV, cosa guardare? Questa è una domanda che tantissimi appassionati di serie TV si sono posti dopo aver scoperto la piattaforma di streaming. Sul servizio di proprietà del gruppo Sky infatti sono presenti tanti contenuti davvero interessanti e non è facile scegliere da quali partire. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato un elenco di show davvero imperdibili che potete recuperare tramite questa piattaforma. Siete pronti a lanciarvi nel binge watching?

Andiamo alla scoperta della piattaforma

Prima di iniziare con l’elenco, facciamo una breve panoramica sul mondo di Now TV. Questa piattaforma come dicevamo propone tantissimi contenuti interessanti, anche oltre il mondo delle serie TV. Si possono infatti trovare nei vari pacchetti anche offerte legate al mondo dello sport, tra calcio (con 7 partite su 10 per ogni giornata di Serie A TIM), tennis, MotoGP, Formula 1, NBA e molto altro ancora.

Non mancano poi proposte in campo cinema. Sono più di 1.000 i film disponibili on demand sul servizio, dalle opere d’autore come il celebrato Il Traditore a pellicole che hanno conquistato il box office fra cui il grande successo di Bohemian Rhapsody o l’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe Spider-Man: Far From Home (e tanti altri titoli legati all’Uomo Ragno). Sul lato intrattenimento inoltre si possono trovare anche alcuni degli show più amati della piattaforma Sky da X-Factor a MasterChef e molto altro ancora.

Recentemente è partita inoltre la campagna Now TV, la TV come sei tu, che vede protagonista la fantastica attrice Miriam Leone. Nell’ambito di questo progetto sono nati i cosiddetti Rail Mood, ovvero collezioni di contenuti legate all’umore dello spettatore. Qualche esempio? Se siete in modalità La paura non mi spaventa troverete tanti film horror, oppure titoli più romantici nel Rail Mood All I need is Love. E ancora prodotti adrenalinici nella collezione Vado a Mille o commedie rilassanti per una Serata Anti-Stress.

Le proposte comunque sono davvero tante. Partiamo quindi subito con l’elenco delle più affascinanti da recuperare subito su questa piattaforma!

Now TV cosa guardare? Ecco i nostri suggerimenti!

Gomorra

Non si può non partire con uno dei prodotti più celebrati in Italia e all’estero del gruppo Sky. Questa serie TV, ispirata all’omonima inchiesta sulla criminalità di Roberto Saviano, ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo ma soprattutto nel nostro Paese. Un successo per il pubblico ma anche per la critica, che ha celebrato fin da subito il racconto delle vicende dei Savastano. Se ancora vi manca, è la scelta perfetta per battezzare il vostro nuovo abbonamento.

I Soprano

Restiamo nel mondo della criminalità organizzata, ma spostiamoci oltreoceano e soprattutto in un’altra epoca televisiva. I Soprano è uno degli show fondamentali, un vero e proprio pezzo di storia della televisione che ha influenzato pesantemente i prodotti che l’hanno seguita. Le vicende del boss mafioso del New Jersey Tony Soprano, interpretato dal compianto James Gandolfini, sono appassionanti ed emozionanti e pronte a conquistare una nuova generazione. Se non sapete cosa guardare su Now TV, vedere (o rivedere) questa serie storica è una buona idea.

Watchmen

Questo show segue cronologicamente le vicende raccontate nell’omonima monumentale opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, che vi consigliamo di leggere prima di avventurarvi nella visione (ma anche a prescindere da questa). Watchmen è una delle serie TV più incredibili della passata stagione, capace di toccare temi profondi come il razzismo e il rapporto dell’uomo con il potere, con una potenza narrativa e visiva degne del Dottor Manhattan. Uno show eccezionale che ha già lasciato il segno a pochi mesi dal suo debutto.

Chernobyl

Il titolo dice tutto, ma approfondiamo un po’. Questa serie TV evento ha conquistato il pubblico la scorsa primavera, raccontando l’incredibile storia del disastro nucleare nella città ucraina. Una vicenda piena di lati oscuri narrata senza trattenere nulla, lasciando lo spettatore sconvolto. Scoprire quanto siamo andati vicini al collasso totale e quanto dobbiamo a un manipolo di uomini che si sono sacrificati per l’umanità è un’esperienza necessaria.

Silicon Valley

Alleggeriamo l’atmosfera parlando di uno degli show comici più apprezzati degli ultimi cinque anni. Silicon Valley riunisce alcuni dei talenti in maggiore crescita della risata a stelle e strisce come Martin Starr, T. J. Miller o Kumail Nanjiani per raccontare le avventure di un gruppo di programmatori al lavoro nel mondo delle start-up tecnologiche. Una comedy lucidissima ed esilarante, conclusasi con grande successo lo scorso anno.

Zerozerozero

Questo è uno degli ultimi prodotti entrati nella famiglia di Sky, ma è già riuscito a conquistare una grande fetta di pubblico. Stiamo parlando di Zerozerozero, serie televisiva curata da Stefano Sollima (che già si era occupato di Gomorra) e ispirata a un altro libro di Roberto Saviano. Un intrigo internazionale nel cupo mondo della cocaina, girato tra diverse nazioni. È uno dei prodotti del momento e un’ottima proposta da guardare sul servizio di streaming.

His Dark Materials – Queste oscure materie

Questa serie prodotta da HBO e BBC è la trasposizione della celebrata saga fantasy di Philip Pullman. Un’avventura incredibile che ci porta a seguire le avventure di Lyra in una realtà misteriosa dove ogni essere umano è accompagnato da un animale nella vita a cui è strettamente legato. C’è però un misterioso complotto da sventare e la giovane ragazza si troverà proprio in mezzo. Toccherà a lei salvare il mondo (e non solo) dalle forze del Male. Riuscirà a farlo?

The Young Pope (e quello nuovo)

Paolo Sorrentino entra nel mondo della serialità televisiva, sviluppando The Young Pope. Uno show dal sapore internazionale che vede Jude Law nei panni di un Papa appena eletto, che promette di scardinare le regole del Vaticano dall’interno. Una storia appassionante ed estremamente curata dal punto di vista registico, tra intrighi di palazzo e religione. Recentemente è arrivata sulla piattaforma anche la serie sequel The New Pope con John Malkovich, anche questa da non perdere.

Who Is America?

Sacha Baron Cohen ci ha abituati a prodotti bizzarri, dove con travestimenti incredibili riesce a mostrare i lati più oscuri del Paese. Con Who Is America? però ha realizzato forse uno dei suoi show migliori. Fingendosi a volte un esperto di anti-terrorismo, a volte un complottista, a volte YouTuber e altre volte ancora attivista liberale, scardina le difese dei personaggi famosi e non che incontra, alzando il velo di Maya e rivelando aspetti incredibili dell’America moderna. Vi farà venire i brividi e ribaltare dalle risate allo stesso tempo, fidatevi.

1992

Chiudiamo l’elenco di consigli su cosa guardare su Now TV con 1992. Questa serie TV nata “da un’idea di Stefano Accorsi” affronta una delle epoche più oscure della nostra storia recente, quella di Tangentopoli. Il grande processo alla corruzione viene raccontato da tanti punti di vista differenti, creando un affresco complesso della società italiana all’inizio degli anni ’90. Un modo per riflettere sul nostro recente passato in un modo coinvolgente ed emozionante.