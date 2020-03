La nuova Batmobile si mostra su Twitter

Attraverso un post su Twitter, il regista Matt Reeves ha presentato ufficialmente la Batmobile che vedremo in The Batman. Nel tweet, Reeves ha inserito tre foto tratte dal nuovo film, nelle quali si intravede Pattinson con il costume del protagonista principale.

La Batmobile scelta dal regista è molto diversa da quelle viste nelle ultime apparizioni sul grande schermo di Batman. Il nuovo bolide sembra quasi voler rielaborare il design di una Dodge Challenger, allontanandosi da versioni come la Tumbler della trilogia di Nolan o quella vista nel DC Extended Universe. Nelle immagini possiamo inoltre notare il motore posizionato in modo da esaltare ancora di più l’estetica generale della nuova macchina del protagonista. L’uscita del film resta quella del 25 giugno 2021.

Nel cast, oltre a Robert Pattinson, che vestirà i panni di Bruce Wayne, ci saranno anche Zoe Kravitz (Selina Kyle, Catwoman), Colin Farrell (Pinguino). Insieme a Paul Dano (l’Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

Matt Reeves ci illustra la trama

Quello che sappiamo sulla trama arriva direttamente dal regista Matt Reeves. Queste le parole rilasciate in un’intervista a The Hollywood Reporter. “Spero in una storia eccitante, ma anche emozionante. Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto negli altri film. I fumetti hanno questo racconto”, ha ammesso. E ancora: “Dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo e questa parte non l’abbiamo necessariamente vista al centro dei film precedenti”. Il regista parla di evoluzione: “Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine”. In questo modo infatti: “Permetterà al personaggio di avere un arco narrativo, così da poter passare a una fase di trasformazione”. Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista di storie a fumetti pubblicate negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics.