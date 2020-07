Javicia Leslie sarà la nuova Batwoman

Finalmente si è scoperto il nome della nuova Batwoman. Dopo l’annuncio qualche settimana fa dell’abbandono del ruolo da protagonista dello show per Ruby Rose, arriva la notizia del casting della protagonista. Si tratta di Javicia Leslie, che nel proprio curriculum conta show come God Friended Me e The Family Business.

La nuova Batwoman è Javicia Leslie

L’attrice stessa ha commentato la notizia, spiegando quanto sia onorata di far parte di questo progetto e di aver ottenuto il ruolo:

“Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice di colore a interpretare l’iconico ruolo di Batwoman in televisione e come donna bisessuale sono onorata di far parte di questo rivoluzionario show che ha aperto tante porte per la comunità LGBTQ+“.

Al contrario di quanto si possa pensare, non si tratterà di un semplice recasting del personaggio. Con la nuova stagione infatti ci sarà una protagonista completamente nuova, che raccoglierà il testimone di Kate Kane diventando la nuova Batowman a tutti gli effetti.

Il nome di questo personaggio darà Ryan Wilder. Stando alle informazioni diffuse finora in merito si tratta di una figura decisamente diversa da quella che l’ha preceduta nel ruolo. “Amabile, disordinata, un po’ goffa e indomabile” sono le parole usate per descriverla, stando agli autori. Il suo passato comprende un periodo da corriere di droghe, che l’ha portata a scontrarsi spesso con la polizia di Gotham City.

Batwoman è una serie ambientata all’interno del cosiddetto Arrowverse. Condivide infatti l’ambientazione insieme a show come Supergirl e The Flash, con cui spesso avvengono crossover. L’ultimo di questi è stato Crisi sulle Terre Infinite e ha visto camei e apparizioni da tanti progetti televisivi e non legati a DC Comics.

Cosa ne pensate? Siete convinti della scelta di Javicia Leslie come nuova Batwoman? Quali altri attrici avreste voluto vedere nel ruolo di questa eroina?