Arriva una nuova collana di Blu-ray dedicata ai Numeri 1

Siete pronti a riscoprire direttamente dal vostro salotto alcune delle pellicole più iconiche e indimenticabili della storia del cinema? Questo sarà possibile grazie a Numeri 1, una nuova collection di DVD e Blu-ray dedicata ai titoli più importanti e amati di sempre. L’iniziativa, lanciata da Universal Pictures Home Entertainment Italia, prenderà il via il 19 marzo, con una serie di film davvero speciale. Scopriamo tutto insieme!

Numeri 1, la nuova collana dedicata ai film più memorabili della storia del cinema in Blu-ray e DVD

Queste nuove edizioni home video delle pellicole saranno davvero speciali e curate. In ogni cofanetto saranno presenti sia l’edizione DVD che Blu-Ray, per poterselo godere anche in alta definizione, analizzando ogni singola scena per scoprire i segreti che hanno reso questi titoli così cult.

Non finisce qui ovviamente! Oltre a un cofanetto dal look accattivante, che farà sicuramente un figurone sullo scaffale di ogni appassionato, questa collana proporrà anche due speciali gadget aggiuntivi. Il primo sarà un esclusivo booklet fotografico, che ritrae le scene più famose del film e le sue citazioni più celebri da declamare ogni volta che si vuole. Il secondo un magnete che riproduce la locandina della pellicola, da utilizzare per decorare la casa da veri cinefili.

Come detto, la prima fase della collana di DVD e Blu-ray debutterà il 19 marzo nei rivenditori e sugli store online. Tra i film compresi in questa wave ci saranno Tremors, Bourne Identity, Grease, The Blues Brothers, E.T. L’extra-Terrestre, L’Incredibile Hulk, Ritorno Al Futuro, Fuga Da Alcatraz, Apollo 13, American Gigolo e Animal House.

Sarà solamente una prima ondata, a cui ne seguiranno altre tre durante l’anno. A fine 2020 saranno più di 40 i titoli compresi in questa ricca collezione. Fra questi, ci saranno anche Lo squalo, Jurassic Park e uno dei film più amati di Quentin Tarantino, ovvero Bastardi senza gloria.