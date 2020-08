La nuova edizione di 7 Wonders è alle porte. La Repos Production, nota casa editrice belga, ha annunciato la revisione grafica di uno dei più noti giochi da tavolo. Questo restyling sarà reso disponibile a settembre.

L’annuncio è arrivato durante la GenCon, una delle più note fiere del nord America dedicata al mondo del gioco in tutte le sue sfaccettature: giochi da tavolo, di carte, di ruolo… Purtroppo la GenCon 2020 non si è potuta svolgere fisicamente a causa del Covid, ma bensì in una versione online, dal 30 luglio al 2 agosto. Pur mancando l’incontro fisico, non è mancato il classico spirito di ospitare importanti annunci per le prossime uscite.

Cosa varia con la nuova edizione di 7 Wonders

Parliamo più nel dettaglio di questa nuova edizione di 7 Wonders. Non avrà modifiche sulla meccanica, ma avrà invece una revisione di carattere grafico. Saranno riviste le immagini, in modo da migliorarne la leggibilità e risolvere qualche piccolo problema. Sarà inoltre rivisto il regolamento, rendendolo più snello e più velocemente consultabile. La possibilità di essere giocato in due sarà abbandonata, dato che esiste la versione 7 Wonders Duels pensata apposta per 2 giocatori.

Durante l’annuncio inoltre si è parlato, oltre che della nuova edizione di 7 Wonders, anche della nuova edizione delle sue espansioni. Poco dopo la messa in commercio del gioco base, saranno riviste graficamente anche le espansioni Leader, Cities e Armada. Sarà invece dismessa l’espansione Babel, che uscirà dal mercato.

7 Wonders è uno dei giochi da tavolo più conosciuti ed aprezzati tra i giocatori. Ha anche vinto diversi premi, in tutte le nazioni. Tra i premi più rinomati c’è il Kennerspiel des Jahres del 2011, dedicato ai giochi per un pubblico più appassionato. Nato come premio proprio nel 2011, 7 Wonders ne è stato il primo vincitore.

In attesa di poter aprire la nuova versione tra circa un mese, e confrontarla con la precedente, l’estate potrebbe darci l’occasione di fare qualche partita con questo gioiello del gioco da tavolo!