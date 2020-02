Arriva una nuova edizione home video per la trilogia di Batman di Nolan

L’iconica trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman è pronta a tornare in una nuova edizione home video curatissima. Il debutto di questa Art Edition è previsto per il 5 marzo e sarà parte delle celebrazioni per i 15 anni dall’arrivo nelle sale del primo capitolo, datato 2015. Sarà una versione estremamente curata in Blu-Ray, con tre nuove cover realizzate da altrettanti artisti.

La trilogia di Batman di Christopher Nolan torna in home video con una Art Edition

Questa Art Edition della trilogia comprenderà tutti e tre i capitoli della saga che ha reinventato il mito dell’eroe al cinema, ovvero Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno. Saranno disponibili solamente 1.000 pezzi della nuova edizione, che comprenderà tanti contenuti extra.

Ognuno dei tre cofanetti in cartoncino (con slipcase e digipack) vedrà tre dischi al suo interno. Su uno ci sarà la versione 4K Ultra HD del film, il secondo avrà l’edizione Blu-ray e infine il terzo presenterà i contenuti bonus. A impreziosire ciascuno dei cofanetti ci saranno delle art speciali. A curarle sono gli artisti della MONDO, collettivo di creativi dedicato ad artwork per il mondo del cinema, dei fumetti e delle serie TV.

L’edizione limitata avrà in copertina illustrazioni realizzata da Kevin Tong, Mike Mitchell e Jock. Queste riprenderanno quelle utilizzate per i poster delle tre pellicole create da questi tre artisti, diventati ormai introvabili. Potete vederli nella gallery qui di seguito.

Cosa ne pensate? Vi piace questa Art Edition dell’indimenticabile trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman? Siete pronti a tornare dal 5 marzo nella oscura Gotham City?