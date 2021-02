Prime Video annuncia una nuova serie tv su Muhammad Ali...

Prime Video annuncia la produzione di una nuova serie sulla vita di Muhammad Ali. L’attore Michael B. Jordan produrrà la miniserie in collaborazione con Amazon ma non comparirà in veste di attore bensì come produttore e sceneggiatore.

Michael B. Jordan sarà il produttore e lo sceneggiatore della nuova miniserie sulla vita di Muhammad Ali targata Prime Video. Nello sviluppo del progetto verranno coinvolti anche gli eredi del famoso pugile. La miniserie si chiamerà The Greatest e verrà realizzata grazie alla collaborazione di Outlier Society, compagnia di produzione di Jordan e Roc Nation di proprietà del rapper Jay-Z, che si occuperà delle musiche. Amazon conferma che il ruolo del protagonista non sarà di Jordan data la sua interpretazione del pugile Adonis Johnson nei film di Creed. La produzione è quindi alla ricerca dell’attore perfetto interpretare l’iconico ruolo di Ali ma nessun nome è ancora trapelato. La serie si concentrerà sul dietro le quinte della vita del pugile, dandone così una versione inedita al grande pubblico.

Jordan è entusiasta del progetto e afferma: “È un onore incredibile per me partecipare a questo progetto. Poter raccontare la storia di Muhammad Ali è un peso che accolgo più che volentieri. È una miniserie che si tufferà davvero nella sua vita. Non voglio aggiungere troppi dettagli, ma saremo in grado di conoscere Ali in modi che non abbiamo avuto la possibilità di approfondire fino ad ora. Le persone lo conoscono per gli anni in cui è stato un pugile, ma questa è un’opportunità di andare oltre il ring, e parlare di più dell’uomo. Offrirà una visione a 360 gradi di chi era.” L’attore conclude “Ne sono davvero entusiasta, come appassionato di boxe, anche perché questo è il mondo che ho vissuto negli ultimi cinque o sei anni grazie al franchise Creed. Essere in grado di onorare Muhammad Ali e di elaborare la sua eredità è qualcosa che mi elettrizza.”

Josh Wakely, creatore della serie animata Netflix Motown Magic, si occuperà della sceneggiatura insieme a Jordan. La serie è ancora in fase di sviluppo quindi potremo gustarcela solo tra qualche tempo, i presupposti per un ottimo prodotto ci sono tutti. Noi non vediamo l’ora di vederla, e voi?