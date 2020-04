Nuova specie di serpente prende il nome da Harry Potter...

Da anni il franchise di Harry Potter è amatissimo in tutto il mondo. La serie di libri e film ha ispirato generazioni di fan e ora, a quanto pare, anche un gruppo di ricercatori indiani. Questi hanno infatti scoperto una nuova specie di serpente e hanno scelto di darle un nome ispirato alla saga: Salazar Serpeverde. Stiamo parlando di uno dei quattro fondatori delle casate di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria in cui è ambientata la saga letteraria di J.K. Rowling. Una scelta quanto mai appropriata considerando che il mago aveva una affinità molto particolare con i rettili, coi quali riusciva anche a parlare.

Le caratteristiche della nuova specie di serpente sono state descritte sulle pagine della rivista specializzata Zoosystematics and Evolution. La vipera del Salazar è l’animale scoperto più di recente nel genere Trimeresurus, è velenoso e si trova spesso in Asia orientale e sud-orientale. I maschi della vipera del Salazar hanno una caratteristica degna di nota: una striscia rosso-arancione sul lato della testa. In generale, oltre a Trimeresurus Salazar, in India ci sono almeno altre 15 specie simili. Complessivamente, in tutto il mondo sono 48.

Il successo di Harry Potter

Ricordiamo che Harry Potter è una serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling e ambientata principalmente nell’immaginario Mondo magico. Ideata nei primi anni novanta, la serie fu pubblicata tra il 1997 e il 2007. Tradotta in 80 lingue, tra cui il latino e il greco antico, resta seconda nella storia dell’editoria, con una vendita complessiva di 500 milioni di copie, soltanto al Maigret di Simenon. In aggiunta ai sette romanzi, l’autrice ha pubblicato tre pseudobiblia come supplemento alla saga: Gli animali fantastici: dove trovarli, Il Quidditch attraverso i secoli e Le fiabe di Beda il Bardo. La serie di film ispirata alla saga è, con un incasso di 7,7 miliardi di dollari, la più remunerativa della storia di Hollywood.