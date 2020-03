Annunciate le nuove date per Romics dopo il rinvio

Nelle ultime ore è arrivata la notizia che anche Romics subirà un rinvio. Le ragioni sono evidentemente le disposizioni governative messe in atto per contenere la diffusione del COVID-19, comunemente noto al pubblico come Coronavirus. La fiera del fumetto romana non si terrà quindi nelle giornate previste, per assembramenti pubblici in un momento difficile e rischioso. E così, Romics avrà delle nuove date.

Romics, le nuove date a fine maggio

Ma esattamente quando si terrà quindi la XXVII edizione della kermesse? La risposta è dal 30 maggio al 2 giugno. Sono infatti queste le nuove date del Romics, comunicate dall’organizzazione nel pomeriggio della giornata di ieri. Si tratta di un rinvio di quasi due mesi, dato che la manifestazione originariamente avrebbe dovuto tenersi tra il 2 e il 5 aprile, tra poco più di un mese.

Non si tratta dell’unica manifestazione del mondo dell’intrattenimento (e non solo) che in questi giorni ha subito dei rinvii. In questo momento storico è importante che ci si sforzi in tutti i modi per contenere la diffusione della malattia che richiede un impegno elevatissimo da parte di tutti. Come sottolinea Romics nel proprio comunicato: “In queste ore è prioritario che tutti gli sforzi del personale sanitario e delle autorità di pubblica sicurezza siano concentrati nella gestione dell’emergenza che si è determinata“.

Resta comunque confermata l’edizione autunnale di Romics, che si terrà dall’1 al 4 ottobre come previsto.

Siete dispiaciuti per questo rinvio? Quali erano le vostre aspettative per questa nuova edizione dell’evento romano?