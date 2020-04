Pioggia di nuove immagini per il nuovo Dune

Dopo il primissimo sguardo al nuovo film di Dune, arriva una nuova carrellata di immagini che ci mostra tanti dei personaggi del film. Il progetto, attesissimo dagli appassionati di fantascienza, è stato protagonista di un servizio dedicato su Vanity Fair. In questa occasione, sono emerse tante nuove fotografie dal set scattate da Chiabella James che ritraggono ulteriori figure che compariranno nella pellicola.

Dune, tante nuove immagini dal film di Denis Villeneuve

Dune sarà un nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert. Si tratta di uno dei capisaldi del genere fantascientifico, che negli anni ha esercitato una grandissima influenza sui suoi successori. Questo libro è solo il primo di una serie di sei titoli, che compongono il cosiddetto ciclo di Dune.

Questo film sarà solo una parte del progetto generale. Il regista Denis Villeneuve ha infatti già spiegato come ritenga la complessità del romanzo impossibile da trasporre in una sola pellicola. L’idea è quindi dividere la narrazione a metà, sviluppandola su un tempo maggiore per dare la giusta profondità ai personaggi. E chissà che, se avrà successo, non possano arrivare adattamenti anche degli altri capitoli del ciclo.

Non si tratta peraltro del primo tentativo di portare sul grande schermo l’opera di Frank Herbert. Già negli anni ’70 Alejandro Jodorowsky ha cercato di adattare questo romanzo senza riuscire però a fare partire il progetto. L’impresa riuscì invece a David Lynch nel 1984, ma il risultato fu piuttosto controverso.

Ora sembra che le stelle si siano allineate e che sia tempo di riprovare a portare Dune al cinema. Per farlo, Denis Villeneuve ha raccolto un cast eccezionale, che si mostra (in parte) nelle immagini pubblicate da Vanity Fair. Oltre al protagonista Timothée Chalamet troviamo Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem e molti altri ancora.

Voi cosa ne pensate? Che sensazioni vi ispirano le nuove immagini tratte da Dune?