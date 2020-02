Nuove sinossi ufficiali per le serie Marvel su Disney+

Sono uscite le sinossi ufficiali di alcune serie Marvel su Disney+. Comicbook dà notizia della sinossi di Loki, di WandaVision e di The Falcon and the Winter Soldier. Sembra che le serie Marvel saranno considerate una cosa a parte rispetto al Marvel Cinematic Universe, tanto che quest’ultimo su Disney+ avrà la sua categoria specifica. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta.

Le serie Marvel su Disney+

Iniziamo con Loki, villain amato dal pubblico Marvel ed interpretato sul grande schermo da Tom Hiddleston. L’attore ha pubblicato pochi giorni fa un video che mostra un dietro le quinte della produzione della serie.

Nella serie della Marvel Studios Loki, il mutevole furfante Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’Inganno in una nuova serie che ha luogo dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Loki sarà diretto da Kate Herron e sceneggiato da Michael Waldron. La serie dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2021. Vediamo la sinossi di WandaVision, che sembra avere un’impostazione diversa. La serie è diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer. Debutterà su Disney+ quest’anno.

La serie Marvel WandaVision fonde lo stile delle classiche sitcom con il Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) – due esseri super potenti che vivono la loro vita ideale nei sobborghi – iniziano a sospettare che non tutto sia come sembra.

Per quanto riguarda The Falcon and the Winter Soldier, la loro storia si riallaccia direttamente con l’MCU.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che metterà alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – nella serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier. La nuova serie è diretta da Kari Skogland e scritta da Malcolm Spellman. Debutterà su Disney+ quest’autunno.

Oltre alle sinossi, nuove immagini delle tre serie sono state mostrate durante il Superbowl. Vi sta salendo l’hype per le nuove serie Marvel?