Nuovi ingressi nella serie Disney+ su Cassian Andor

La serie televisiva di Star Wars live action di Disney+ basata su Cassian Andor di Rogue One ha ufficialmente aggiunto quattro nuovi attori al suo cast. Tra questi Genevieve O’Reilly che ha interpretato l’ex leader dell’Alleanza Ribelle Mon Mothma in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith del 2005. Come annunciato da StarWars.com, O’Reilly riprenderà il suo ruolo di Mon Mothma al fianco di Cassian Andor di Diego Luna nella prossima serie. Interpretato in origine da Caroline Blakiston, Mon Mothma ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo in Il ritorno dello Jedi del 1983.

Per quanto riguarda la serie Cassian Andor, O’Reilly si aggiunge ad altre nuovi membri del cast. Stellan Skarsgård (Pirati dei Caraibi: Alla fine del mondo, Good Will Hunting), Denise Gough (Collett, Angels in America) e Kyle Soller (Anna Karenina, The Titan). Al momento non sono stati resi disponibili dettagli ufficiali sui ruoli di Skarsgård, Gough e Soller. Descritto come un “thriller di spionaggio”, la serie Cassian Andor della Disney+ segue le operazioni dei ribelli cinque anni prima degli eventi di Rogue One. Il co-sceneggiatore di quel film, Tony Gilroy, fungerà da showrunner, scrittore e regista della serie. Altri scrittori sono Dan Gilroy de Lo Sciacallo-Nightcrawler, Beau Willimon di House of Cards e Stephen Schiff.

Tra i protagonisti Stellan Skarsgard

Una delle ultime aggiunte al cast è Stellan Skarsgard che ha interpretato in particolare il dottor Erik Selvig in Thor, The Avengers, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron. Tra i suoi ruoli di maggior rilievo inoltre c’è Lewis Tappan in Amistad (1996), il professor Gerald Lambeu in Will Hunting – Genio ribelle (1997), Cerdic in King Arthur 2004), Sputafuoco Bill Turner nella saga di Pirati dei Caraibi. Di recente lo ricordiamo come Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e capo dell’Ufficio per il Combustibile e l’Energia nella miniserie firmata HBO e Sky Chernobyl (2019).