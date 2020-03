Nuovo evento a fumetti della Marvel

Le Gemme dell’Infinito tornano protagoniste dei fumetti Marvel in un evento intitolato Infinite Destinies. Già cardine della serie di lungometraggi, in particolare i film degli Avengers (e ancora più nello specifico Endgame) ma non solo, le Gemme dell’Infinito hanno plasmato il mondo Marvel fin dalla loro prima apparizione. Ora gli artefatti più potenti del mondo Marvel stanno per tornare nei fumetti e siamo certi che sconvolgeranno la vita di molti supereroi.

Infinite Destinies, la tabella di marcia

L’evento sarà composto da otto numeri, ognuno dei quali avrà un supereroe diverso come protagonista. Si inizia a giugno con Iron Man Annual #1 e Capitan America Annual #1. A luglio sarà il turno di Thor e Black Cat, ad agosto gli Avengers e Miles Morales ed infine a settembre i Guardiani della Galassia e Spider-Man. Ogni episodio conterrà ulteriori guest star, soprattutto personaggi nuovi.

“Abbiamo avuto un’ondata incredibile di nuovi personaggi negli ultimi anni e Infinite Destinies accenderà una luce su otto di loro.” Ha detto l’editore Nick Lowe. “Scopriremo nuovi aspetti di questi nuovi personaggi e antagonisti nelle avventure con i nostri più archetipici eroi Marvel.“

Il numero di Iron Man sarà realizzato a cura di Jed MacKay (Black Cat) e Ibraim Roberson (Old Man Logan). Quello di Capitan America è scritto da Gerry Duggan (Marauders, Cable) e disegnato da Marco Castiello (Doom 2099).

“Le Gemme dell’Infinito hanno trovato una nuova casa… E persone!” Ha dichiarato Jed MacKay. “Infinite Destinies è il prossimo capitolo nella storia delle Gemme dell’Infinito e delle persone a cui si sono legate – e i poteri – nell’Universo Marvel che stanno manifestando interesse in questi nuovi potenti personaggi.“

Ogni numero conterrà inoltre un capitolo di Super-Spy vs. Super-Spy, una storia che vedrà Nick Fury e Phil Coulson contrapporsi in qualità di agenti di fazioni opposte.

Infinite Destinies è la nuova serie a fumetti Marvel che riporta al centro dell’attenzione le Gemme dell’Infinito. Non vediamo l’ora di leggerla, e voi?