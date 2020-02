Una nuova serie di Funko Pop ispirata a Dungeons & Dragons verrà presentata durante la Emerald City Comic Con. La serie sarà in edizione limitata e per ora è stato presentato solo il primo Funko, un adorabile cubo gelatinoso. La fiera del fumetto si terrà a Seattle, nello stato di Washington, dal 12 al 15 marzo. Siete curiosi di vedere il nuovo Funko Pop di D&D?

Funko Pop, il Cubo Gelatinoso

Il nuovo Funko Pop dedicato a Dungeons & Dragons fa parte di una serie ispirata al famosissimo gioco di ruolo. Si tratterà di un’edizione limitata, ma non si sa ancora se sarà in vendita nei negozi e nei Gamestop, oppure se stiamo parlando di una serie venduta esclusivamente alla Emerald City Comic Con. Il Funko rappresenta un Cubo Gelatinoso, mostro della famiglia delle melme abbastanza iconico per quanto riguarda D&D. Non stiamo parlando di creature come il Beholder o il Mind Flayer, ma si tratta comunque di un avversario rappresentativo del gioco di ruolo, tanto che è apparso anche in una puntata di Adventure Time (Il pozzo misterioso, Stagione 1 Episodio 18).

I Funko Pop sono action figure entrate nell’armamentario base di qualsiasi nerd. La loro forma li rende adattabili a qualunque personaggio di forma umanoide, ma nel corso degli anni sono stati rappresentati anche animali e draghi. Quasi qualunque serie d’intrattenimento, animata o meno, ha avuto la sua incarnazione Funko Pop. Per dare un’idea del successo, basti pensare che il Funko di Baby Yoda è il più pre-venduto di tutti i tempi.

Il Funko Pop del Cubo Gelatinoso rappresenta un cubo di slime verdastro che ha inglobato un avventuriero. Attraverso la trasparenza vediamo lo scheletro di un Funko armato di spada e scudo, sicuramente un guerriero. Il poverino è stato assorbito dal gigantesco slime e la sua digestione è in corso.

Cosa ne pensate di questo nuovo Funko Pop ispirato a Dungeons & Dragons?