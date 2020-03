Ci sarà un nuovo Groot in Guardiani della Galassia 3

Anche il terzo capitolo della trilogia dei Guardiani della Galassia vedrà la presenza di una nuova versione di Groot. L’alieno dalla forma di albero doppiato da Vin Diesel sarà ovviamente presente nel nuovo film, ma avrà un look ancora differente da quello che abbiamo visto in passato. A confermarlo è il suo interprete stesso, con una frase sibillina durante una intervista arrivata online nelle ultime ore.

Vin Diesel rivela un nuovo Groot per Guardiani della Galassia Vol. 3

L’attore sta prendendo parte in queste ore alla promozione del suo prossimo film d’azione Bloodshot. Proprio durante un’intervista legata al film è stato interrogato sul prossimo film dei Guardiani della Galassia. Oltre ad aver dato un’importante informazione sul futuro team-up del team con il Dio del Tuono Thor, ha anche rivelato che ci sarà un nuovo Groot. Queste le sue sibilline parole:

“Ho solo due parole riguardo a quel personaggio e sono ‘Alpha Groot’“.

Non è moltissimo per speculare su cosa aspettarsi dal ritorno dell’eroe nel film. Un’ipotesi potrebbe essere che si tratti di una sorta di versione ‘definitiva’ di Groot, cresciuto fino a giungere alla sua maturità. O meglio ancora nel suo fiore degli anni, espressione mai così azzeccata. Tuttavia restano semplici ipotesi almeno fino a quando non sapremo qualcosa di più sul film nei prossimi mesi.

Groot è comparso sin dal primo episodio della trilogia, diventando un membro fondatore del team. Nel finale del film l’eroe si è sacrificato per i propri compagni di avventure, morendo e rinascendo in una nuova versione più giovane. Con l’aspetto di Baby Groot è comparso nel secondo capitolo della trilogia, per poi crescere ed essere all’incirca adolescente nelle due avventure degli Avengers.

Voi cosa ne pensate? Come vorreste vedere Groot nel nuovo film dei Guardiani della Galassia? E in generale cosa vorreste vedere in questa pellicola?