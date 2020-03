Annunciato il nuovo manuale di D&D a tema Magic: the Gathering

Il mondo di D&D e di Magic: the Gathering incroceranno di nuovo le proprie strade. Wizards of the Coast, azienda che si occupa della pubblicazione dei due giochi, ha annunciato che debutterà presto un nuovo manuale incentrato su un piano del multiverso dei Planeswalker. Gli appassionati potranno quindi esplorare un nuovo mondo scoprendo segreti e curiosità su questa nuova realtà.

Dopo Ravnica arriva su D&D un nuovo mondo di Magic: the Gathering

Si tratta di un seguito spirituale a Guildmasters’ Guide To Ravnica che portava gli amanti di Magic: the Gathering nel piano delle Gilde, uno dei più amati dagli appassionati. Questa volta si andrà a esplorare il piano di Theros, ispirato al mondo della mitologia greca. Questo era già stato protagonista dell’ultima espansione del gioco di carte, uscita qualche settimana fa. Intitolata Theros: Oltre la morte, riportava gli appassionati di Magic: the Gathering in questo amato universo che ora sarà possibile esplorare anche in D&D.

Di seguito la descrizione ufficiale rilasciata da Wizards of the Coast del nuovo volume (tradotta dall’inglese):

“Cammina per le terre di Theros e scegli un dono soprannaturale che indirizzi i giocatori verso il proprio destino, legandosi a uno dei quindici dei di Theros e creando una storia di odissee e prove mistiche. Il nuovo libro di risorse introduce diverse nuove razze e sottoclassi, incluso il Collegio dell’Eloquenza per il Bardo e il Giuramento dell’Eroismo per il Paladino, offrendo ai giocatori la possibilità di sfidare bestie mitologiche.

Il destino e le macchinazioni immortali porteranno i giocatori sulla strada di sfide misteriose, lasciando dietro di sé storie che verranno celebrate nel pantheon dei miti e trascritte tra le stelle eterne“.

Il nuovo manuale di Dungeons & Dragons Mythic Odysseys of Theros sarà disponibile a partire dal 2 giugno. Per i negozi di giochi sarà disponibile una speciale cover variant.