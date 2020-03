Ecco il nuovo trailer per Black Widow

Manca sempre meno al debutto nelle sale di Black Widow, prima pellicola del Marvel Cinematic Universe dedicata a Vedova Nera. Ormai siamo entrati nella fase finale della promozione della pellicola e il video appena pubblicato conferma proprio questo. I Marvel Studios hanno infatti appena rilasciato il nuovo trailer di Black Widow, che potete trovare qui di seguito.

“At some point we all have to choose between what the world wants you to be and who you are.” Watch the new trailer for Marvel Studios’ #BlackWidow. See it in theaters May 1! pic.twitter.com/Yt7h9FHoXp

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 9, 2020